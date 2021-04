Manchester United-Roma: l'incroyable avalanche de blessés romains en première période

Paulo Fonseca a été contraint de faire trois changements pour blessures en moins de 40 minutes ce jeudi, lors de la demi-finale aller de Ligue Europa entre Manchester United et la Roma.

Que s'est-il passé lors de l'échauffement des joueurs de la Roma? Trois d'entre eux, titulaires ce jeudi à Old Trafford pour la demi-finale aller de la Ligue Europa contre Manchester United, ont dû quitter la pelouse sur blessure en moins de 40 minutes. Poussant donc Paulo Fonseca à effectuer trois changements en première période.

L'hécatombe a commencé dès la 3e minute, avec un Jordan Veretout stoppé en pleine course. S'il a un temps tenté de retourner sur le terrain, le milieu de terrain français a finalement été remplacé par Gonzalo Villar. Quelques instants plus tard, les Red Devils ouvraient le score par Bruno Fernandes, sur une superbe action en triangle initiée par Paul Pogba.

Trois changements mais deux buts

A la 26e minute, Pau Lopez reste au sol: le gardien a ressenti une grosse douleur à l'épaule droite sur une parade face à Pogba et doit céder sa cage à Antonio Mirante. Une dizaine de minutes plus tard, Leonardo Spinazzola sort, se plaignant visiblement de la cuisse. Le latéral est alors remplacé par Bruno Peres. Dans l'intervalle pourtant, les Romains ont pris les devants au tableau d'affichage, avec un penalty de Pellegrini et un but de Dzeko.

Paulo Fonseca n'a lui pas beaucoup d'options. Si, cette saison, cinq changements sont autorisés pour chacune des équipes durant le match, ils doivent s'étaler au maximum sur trois fenêtres de changements. Seule possibilité supplémentaire: faire un changement à la pause, moment qui ne compte pas dans ces trois fenêtres de changements.

