"Même pas taillé pour la Ligue Europa", "un autre cauchemar à la collection"... Les médias espagnols pas tendres après l’élimination du Barça

Reversé de Ligue des champions, le FC Barcelone ne verra pas non plus les 8es de finale de Ligue Europa, éliminé en barrage par Manchester United (2-1, 4-3 cumulé), jeudi. Un échec de plus dont se sont moqués les médias espagnols.

"Le Barça n’est même pas taillé pour la Ligue Europa." Dans son duel de barrage de C3, Manchester United a mis au tapis le FC Barcelone. Old Trafford a été jeudi le théâtre de la fin des rêves européens des Catalans, éliminés de toutes les compétitions européennes auxquelles ils ont participé cette saison, ce avant même le stade des huitièmes de finale.

Un constat d’échec cuisant, que n’a pas manqué de pointer du doigt la presse espagnole. "Le Barça revit son cauchemar européen", illustre La Sexta, qui ricane que l’équipe de Xavi va pouvoir se concentrer sur le championnat, dont elle est leader. "L’Europe les a remis à la place qui est la leur aujourd’hui", juge Sport, dans un papier titré "Old Trafford, un autre cauchemar à la collection".

"Le Théâtre des rêves a mis fin à la marche triomphale d’un Barça aussi mauvais en Ligue des champions qu’en Ligue Europa", pose El Pais, qui ajoute: "Il y a des rivaux et des lieux qui restent inaccessibles à une équipe de Barcelone qui n’arrive pas à trouver sa place en Europe".

La presse madrilène moqueuse

Forcément acerbes, d’autant plus après le brillant 8e de finale de C1 remporté par le Real à Liverpool (2-5) mardi, les médias de l’ennemi madrilène s’en sont donnés à cœur joie. Rappelant que "depuis qu’il a remporté la Ligue des champions en 2015, le Barça est allé de revers en revers en Europe" (Rome, Turin, Liverpool…). AS a lui pris le parti d’insister sur "le nouveau coup dur financier" pour des comptes barcelonais déjà chancelants.

>> Revivez l'élimination du Barça à Manchester dans notre direct commenté

"L’élimination en Ligue Europa ouvre un autre fossé économique pour le club, qui avait budgété 20,2 millions d'euros de revenus en Ligue des champions, où il avait déjà perdu 52,7 millions d'euros de liquidités, détaille le média madrilène. Les Blaugranas, qui avaient prévu de gagner au moins 20,2 millions cette saison, ont également perdu la possibilité de gagner 14,4 millions en cas de victoire en Ligue Europa."

"L’Europe est encore trop grande pour le FC Barcelone", conclut Marca, qui ressort que les Barcelonais ont dépensé "153 millions d’euros en transferts" cet été pour pas grand-chose. Le quotidien catalan Mundo Deportivo est le seul à être tempéré avec un Barça "tombé avec honneur".