Manchester United-Barça: "C'est une p*** de ruine", lâche Piqué sur l'élimination du Barça

Gerard Piqué a réagi en direct sur Twitch à la défaite 2-1 du Barça contre Manchester United en barrage retour de la Ligue Europa.

Avant d'annoncer en grandes pompes la participation de Ronaldinho dans sa populaire compétition de football baptisée Kings League, Gerard Piqué était sur Twitch pendant que le FC Barcelone se faisait éliminer de la Ligue Europa par Manchester United (défaite 2-1 à Old Trafford). Et c'est en direct, en compagnie du célèbre streameur espagnol Ibai Llanos, que l'ancien défenseur catalan a réagi à cette nouvelle contre-performance du Barça sur la scène européenne. "C'est une p*** de ruine", a lâché avec dépit celui qui a pris sa retraite sportive début novembre.

Xavi: "Nous n'avons pas été à la hauteur"

C'est grâce à un coaching inspiré d'Erik Ten Hag que Manchester United a renversé et bouté le FC Barcelone, dans ce match comptant pour les barrages retour de la Ligue Europa. Le club catalan a pourtant eu le match en main, grâce notamment à un penalty transformé par Robert Lewandowski en première période (18e). Mais l'entrée d'Antony à la mi-temps et le recentrage de Bruno Fernandes ont fait basculer la rencontre. L'ailier brésilien a été déterminant dans l'églisation de Fred (47e) avant d'être l'auteur du but de la victoire (73e).

"Nous avons joué contre de grandes équipes mais nous n'avons pas été à la hauteur", a constaté Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. "Nous aurions pu mener 2-0. C’est la Coupe d’Europe, ça se joue à des petits détails. (...) L'année prochaine, nous devons nous améliorer. Nous reviendrons plus forts. Il faut être très autocritique et réfléchir à ce qui doit être amélioré. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits, mais il y a eu un changement exponentiel par rapport à l'année dernière", a conclu l'ancien milieu de terrain.