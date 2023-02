Monaco-Bayer Leverkusen: "L'idée est de devenir une équipe comme le Real Madrid", vise Clement

En conférence de presse avant le barrage retour de Ligue Europa entre l'AS Monaco et le Bayer Leverkusen (18h45 ce jeudi sur RMC Sport), Philippe Clement a parlé de son ambition d'avoir une équipe qui s'inspire du Real Madrid dans l'état d'esprit notamment.

L'AS Monaco souhaite continuer son parcours européen. Vainqueur du Bayer Leverkusen jeudi dernier (3-2), le club monégasque reçoit ce jeudi le barrage retour de Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport 3) avec l'objectif de valider sa qualification. En conférence de presse, Philippe Clement a affiché les ambitions de son équipe.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Monaco-Bayer en Ligue Europa

"L'état d'esprit des joueurs a beaucoup changé"

Sur une série de quatre victoires en Ligue 1, l'AS Monaco entend surfer sur sa bonne dynamique. "On a travaillé très fort, avec le département performance, ces derniers mois pour être en capacité d'enchaîner les matchs aujourd'hui", a indiqué Clément. Il poursuit: "C'est aussi un état d'esprit. Il y a beaucoup de défis devant nous. Je vois de plus en plus des joueurs prêts à les relever, beaucoup plus de gagnants".

"L'état d'esprit des joueurs a beaucoup changé, a poursuivi Philippe Clement, toujours invaincu avec son équipe depuis la Coupe du monde. Axel Disasi est un exemple de ça, il y a beaucoup plus de leadership sur le terrain. On voit une équipe qui progresse de plus en plus."

"L'idée est de devenir une équipe comme le Real Madrid, c'est pour moi le meilleur exemple, a comparé Clement. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience sur le terrain. Les plus anciens peuvent aider les plus jeunes joueurs dans les situations difficiles. Je vois ça de plus en plus chez nous."

Troisième de Ligue 1 après 24 journées, l'AS Monaco retrouvera le championnat dimanche (17h05) avec un derby face à l'OGC Nice. En cas de qualification ce jeudi, la suite du programme s'annonce chargée avec six matchs à venir potentiellemenjt lors des trois prochaines semaines.