Monaco-Leverkusen: Nübel fautif sur le premier but, trois réalisations en 20 minutes

Le barrage retour de Ligue Europa entre l'AS Monaco et le Bayer Leverkusen est encore parti à totue vitesse, avec trois buts marqués en l'espace de 20 minutes. Sur le premier d'entre eux, Alexander Nübel a été clairement fautif.

Un manque d'agressivité rapidement sanctionné. Vainqueur jeudi dernier du Bayer Leverkusen (3-2), l'AS Monaco a concédé ce jeudi rapidement l'ouverture du score à Louis II lors du barrage retour de Ligue Europa. Sur l'action, Alexander Nübel pourra s'en vouloir.

Florian Wirtz n'a eu plus qu'à conclure, seul face au but (13e) après une passe de Jeremie Frimpong. L'arrière droit néerlandais a réussi à se défaire de Caio Henrique et Nübel n'a pas réussi à capter le ballon sur ce centre puissant de Frimpong, qui a permis à Wirtz de marquer.

Monaco a besoin d'un nul

La réaction des Monégasques, invaincus en 2023, n'a néanmoins pas tardé avec l'égalisation de Wissam Ben Yedder (19e) sur penalty après une faute d'Edmond Tapsoba sur Eliesse Ben Seghir Le capitaine de l'ASM a inscrit son neuvième but en 2023, redonnant provisoirement l'avantage à son équipe à qui un nul suffit pour se qualifier.

Toutefois, le Bayer Leverkusen a continué à pousser. Après un corner, Exequiel Palacios a frappé à l'entrée de la surface (21e). En l'état, le score enverrait les deux équipes dans une prolongation. L'équipe dirigée par Xabi Alonso doit s'imposer avec deux buts d'écart pour passer.