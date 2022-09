Equipe de France: "Il le mérite", Deschamps "espère" que Benzema aura le Ballon d’or avant la Coupe du monde

Après la défaite de l’équipe de France au Danemark, ce dimanche en Ligue des nations (2-0), Didier Deschamps a répondu à une question sur le Ballon d’or 2022. En souhaitant que Karim Benzema soit l’heureux élu lors de la cérémonie prévue le 17 octobre à Paris.

Un soutien clair et net. Comme une grande partie de la planète foot, Didier Deschamps estime que Karim Benzema doit remporter le Ballon d’or 2022, qui sera attribué le 17 octobre lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet, à Paris. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a rappelé après la défaite face au Danemark, ce dimanche à Copenhague, lors de la dernière journée de la Ligue des nations (2-0). Interrogé à ce sujet, DD a envoyé de la force à KB Nueve.

"J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de part ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club, où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi, où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations, a expliqué Deschamps. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu’il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là. Il en a déjà obtenu une avec la Ligue des champions… Forcément, c’est un atout en plus pour nous à la Coupe du monde."

Benzema de retour dimanche prochain avec le Real?

Touché à la cuisse droite lors de la victoire du Real dans l’antre du Celtic Glasgow, le 6 septembre en Ligue des champions (0-3), Benzema n’a pas pu participer à cet ultime rassemblement des Bleus avant le Qatar. L’attaquant de 34 ans continue de se soigner dans la capitale espagnole, après avoir manqué les trois derniers matchs de son club, dont le derby sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2). Il espère retrouver la compétition face à Osasuna, dimanche prochain en Liga (21h).