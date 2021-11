OL-Sparta Prague, les compos: un gros turnover de Bosz, Cherki titulaire

Solide leader de son groupe, l'OL accueille ce jeudi le Sparta Prague (18h45, RMC Sport 1), avec la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale selon certaines conditions. Peter Bosz a décidé de faire souffler plusieurs cadres.

Trois victoires en autant de matchs disputés. Jusqu’à présent, le bilan comptable de l’OL en Ligue Europa est parfait. Il pourrait l’être encore plus ce jeudi soir. Les Gones seront sûrs de terminer premiers de leur groupe en cas de victoire à domicile contre le Sparta Prague (18h45, à suivre sur RMC Sport 1), et si dans le même temps les Ecossais des Glasgow Rangers ne gagnent pas contre les Danois de Brondby.

Beaucoup de changements

"On veut gagner. Chaque match est aussi une possibilité d'apprendre des choses, d'être meilleur, on va utiliser ce match pour ça. C’est important pour nous. On a une vision de la façon dont on veut jouer. Un match parfait, ça n'existe pas. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire", a souligné en conférence de presse d'avant-match Peter Bosz, qui a choisi de laisser certains cadres au repos.

Léo Dubois, Emerson, Jérôme Boateng, Karl Toko Ekambi, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta prendront place sur le banc. En défense centrale, Jason Denayer sera épaulé par Damien Da Silva. Les couloirs défensifs seront occupés par Sinaly Diomandé et Henrique. En attaque, Rayan Cherki et Islam Slimani auront une belle occasion de marquer des points. Côté tchèque, le principal danger devrait venir de l’ailier gauche slovaque Lukas Haraslin, auteur d’un doublé à l’aller lors de la défaite du Sparta (4-3).

La composition de l'OL : Lopes - Diomandé, Da Silva, Denayer, Henrique - Caqueret, Mendes - Cherki, Shaqiri, Aouar - Slimani

La composition du Sparta Prague : Nita - Wiesner, Panak, Celustka, Hancko - Sacek, Pavelka, Krejci - Pesek, Minchev, Haraslin