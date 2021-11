OL: conscient des difficultés de Shaqiri, Bosz lui envoie un message

Arrivé l’été dernier à l’OL en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri peine à se montrer sous son meilleur jour à Lyon. Auteur d’un Euro 2021 intéressant, le Suisse garde la confiance de son entraîneur Peter Bosz, qui s’attend à une progression de l’attaquant.

En manque de temps de jeu Liverpool, Xherdan Shaqiri (30 ans) a choisi l’été dernier l’Olympique Lyonnais pour se relancer. Avec sept apparitions en Ligue 1 pour un but, l’attaquant enchaîne de nouveau les rencontres mais peine à se montrer indispensable dans le jeu. Des difficultés dont l’entraîneur de Lyon Peter Bosz a parlé en conférence de presse, la veille du match de Ligue Europa contre le Sparta Prague (à 18h45 sur RMC Sport jeudi): "C’est clair que je pense qu’il peut mieux faire. Il a raté sa préparation en début de saison, il n’était pas chez nous".

Tout en se montrant optimiste pour la suite de la saison: "C’est un joueur intelligent, avec une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces. Si on joue mieux, plus haut, on va jouer dans des espaces plus petits. Je suis sûr qu’il va progresser".

"Je pense qu’il va beaucoup nous apporter lors de trois prochaines saisons"

Cette confiance, le coach néerlandais l’avait déjà lorsque le Suisse était arrivé au club vers la fin du mercato estival: "C’est un compétiteur, il l’a démontré durant l’Euro. Je pense qu’il va beaucoup nous apporter lors des trois prochaines saisons avec nous."

Le directeur sportif Juninho s’était aussi montré enthousiaste à l’idée de pouvoir compter sur un Shaqiri en pleine forme: "On avait besoin d’un joueur capable de percuter, c’est un joueur qui a beaucoup d’expérience, c’est un champion". Si l’attaquant a encore la confiance du staff lyonnais, le joueur de 30 ans devra vite hausser son niveau pour ne pas être considéré comme une erreur de casting.