OL-West Ham: surprise, Paqueta va finalement pouvoir jouer

Absent du groupe dévoilé mercredi par l'OL pour cause de coronavirus, Lucas Paqueta est finalement apte à jouer le quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham (21h sur RMC Sport 1). Comme annoncé par L'Equipe, il doit sa présence à un ultime test négatif.

Soulagement pour Peter Bosz. Initialement annoncé absent, Lucas Paqueta va finalement pouvoir disputer le quart de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et West Ham ce jeudi (21h en exclusivité sur RMC Sport 1). Comme annoncé par L’Equipe, le Brésilien a pourtant été testé positif au coronavirus une nouvelle fois ce matin. Mais il a passé un autre test dans l’après-midi qui s’est révélé négatif. Il va donc pouvoir affronter les Hammers au Groupama Stadium.

Plusieurs absents côté OL

Une excellente nouvelle pour l’OL, par ailleurs privé d'Anthony Lopes, Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, tous à l'infirmerie. Accrochés à l'aller en Angleterre (1-1), après avoir joué une mi-temps en supériorité numérique, les Gones jouent gros en Ligue Europa, une compétition devenue leur principal objectif pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

"L'apport des supporters, ce sera la plus grande différence par rapport au match aller, a martelé Peter Bosz en début de semaine. Il y avait une atmosphère extraordinaire à Londres en faveur de West Ham. Jeudi, ce sera pour nous dans notre stade. J'ai l'expérience de ce type de grands matchs. Cela peut faire la différence et je pense qu'ils vont tout donner pour être derrière nous."

La présence de Paqueta pourrait changer beaucoup de choses. S'il n'est pas au mieux de sa forme ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'AC Milan reste un élément important, auteur de neuf buts et six passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, il a marqué contre le Sparta Prague et le FC Porto.