OL: Bosz admiratif envers Tetê mais très prudent sur son temps de jeu

Arrivé la semaine dernière à l'OL, Tetê s'est montré décisif lors de ses deux premiers matchs face à Angers et West Ham. Pour autant, Peter Bosz veut jouer à la prudence avec son nouveau joueur.

Une intégration réussie. Transféré à l'OL la semaine dernière, Tetê réussit des débuts marquants avec son nouveau club. En deux bouts de match, le Brésilien a été décisif à chacune de ses entrées, ce qui ravit son entraîneur.

"Deux fois il est entré, deux fois il a été décisif. Il n'est pas prêt pour débuter mais il deviendra plus 'fit' et connaîtra ses coéquipiers. Les bons joueurs, tu veux les faire commencer. Mais je ne veux pas qu'il se blesse, il ne s'est pas entraîné pendant un mois. On lui donne les minutes. En une semaine, il a fait deux matchs et quatre entraînements, ce ne sont pas les mêmes circonstances qu'en début de saison", a souligné Peter Bosz en conférence de presse.

>> Revivez la conférence de presse de l'OL

Pas à 100%

Ce dimanche contre Strasbourg, Tetê devrait une nouvelle fois s'asseoir sur le banc. Mais comme face à Angers (but) et West Ham (centreur sur le but de Ndombele), l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk devrait entrer en cours de match pour essayer de faire la différence contre le quatrième de Ligue 1. Un adversaire respecté par Peter Bosz.

"Strasbourg fait une saison extraordinaire. Si on gagne dimanche, on revient à trois points d'une équipe qui fait une super saison. Nous, on ne fait pas une super saison, surtout en Ligue 1. On a toujours des difficultés après la coupe d'Europe. On va essayer de faire mieux contre Strasbourg", a prévenu le coach néerlandais. Un succès nécessaire pour entamer une série et préparer de la meilleur des manières le match retour face à West Ham, jeudi au Groupama Stadium (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1).