OM: Sampaoli explique les difficultés offensives qui pénalisent Marseille

C’est une constante cette saison, l'Olympique de Marseille peine à concrétiser sa domination quand il approche de la surface adverse. Un problème que Jorge Sampaoli a clairement identifié avant le dernier match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou (jeudi à 21h).

L'OM n'a plus aucun espoir de poursuivre son aventure en Ligue Europa cette saison, avant un dernier match contre le Lokomotiv Moscou (jeudi à 21h). C'est justement en Russie, à l'aller, qu'un match nul a plombé les chances de qualification du club. Les Marseillais avaient très largement dominé la partie et menaient 1-0 à deux minutes de la fin sans jamais avoir été mis en danger quand ils ont été rejoints (1-1).

Le match contre Brest (1-2) a confirmé les difficultés offensives actuelles de l'OM, avec un jeu séduisant gâché par une production offensive décevante, qui ne permet pas aux Olympiens de se mettre à l’abri. Konrad de la Fuente a incarné ces difficultés samedi dernier, alternant entre mauvais choix et frappes sans consistance. L’ailier a trop peu pesé dans une première période où l’OM a pourtant survolé les débats.

Sampaoli constate "des problèmes de connexions avec les axiaux"

"Konrad de la Fuente est un joueur talentueux, mais c’est également un jeune joueur. Le club a fait un investissement pour l’avenir. De par son âge, il connaît beaucoup de variations dans ses prestations. Ce qu’on attend des ailiers dans notre système, c’est qu’ils apportent des passes décisives, beaucoup de débordements. Quand Cengiz Ünder n’a pas été là, on n’a pas réussi à trouver ces passes clés, ces buts.” Remplaçant de De La Fuente à l’heure de jeu samedi, Cengiz Ünder n’a pas apporté davantage que son coéquipier.

Pour pallier ce déficit d’efficacité des offensifs sur les côtés, les milieux ont pris le relais, à l’image de Gerson et Dimitri Payet: "On a des problèmes à trouver des connexions avec les joueurs dans l’axe. Nos milieux de terrain marquent davantage, a reconnu Sampaoli. On est moins tranchants offensivement. On domine, mais il nous manque cette efficacité. On l’a vu contre Brest qui, d’un coup, sans avoir rien fait, arrive à égaliser. À partir de là, on devient fou, on n’arrive plus à se retrouver. Il faut qu’ils apportent plus de passes clés, de buts, sinon on va souffrir à chaque fois, même si on maîtrise la rencontre."