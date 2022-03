Lorient-OL: les Gones se rassurent et recollent au top 5

Défait par Lille dimanche dernier, Lyon a retrouvé des couleurs sur la pelouse de Lorient (1-4), grâce notamment aux premiers buts de Romain Faivre sous ses nouvelles couleurs. Les Gones se replacent aux portes du top 5.

L’OL est passé à autre chose. Une semaine après la défaite frustrante face à Lille (0-1) et la polémique du but refusé à Lucas Paqueta, les hommes de Peter Bosz ont repris leur marche en avant sur la pelouse de Lorient (1-4), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Après deux matchs sans victoire, les Gones reviennent au contact du top 5 avant les matchs du week-end.

Une efficacité retrouvée

En difficulté ces dernières semaines, les attaquants lyonnais ont retrouvé l’efficacité qui leur faisait défaut en réalisant un début de match canon. Sur la première action construite de l’OL, Romain Faivre profite d’une remise en retrait de Lucas Paqueta pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 5e). Très discret en 2022, le Brésilien aurait pu faire le break dans la foulée mais sa tentative est trop molle pour inquiéter Mathieu Dreyer.

En revanche, Moussa Dembélé n’hésite pas devant le portier lorientais pour claquer une madjer sur un centre d’Emerson et porter le score à 2-0 (26e). Avec son cinquième but en 2022, le numéro 9 lyonnais est le joueur le plus décisif dans l’élite sur la période. Si l’OL domine globalement son sujet, Anthony Lopes reste vigilant pour s’interposer devant Terem Moffi, qui s’est trop facilement joué de Thiago Mendes, titularisé pour la quatrième fois consécutive en défense centrale aux côtés de Castello Lukeba. Une parade décisive quelques minutes après que Karl Toko Ekambi s’est vu refuser le troisième but, logiquement refusé pour un hors-jeu de l’attaquant camerounais.

Boateng et Reine-Adelaïde de retour

Souvent auteur de demi-match, l’OL fait face au réveil des Merlus et de Terem Moffi au retour des vestiaires. D’abord trop collectif devant Lukeba, l’attaquant lorientais ne tremble pas pour redonner espoir à son équipe en reprenant de la tête une déviation d’Enzo Le Fée (1-2, 58e). Un espoir de très courte durée puisque Karl Toko Ekambi fait de nouveau respirer les Gones en marquant sur l’engagement dans un angle fermé (1-3, 59e). Très actif sur son côté droit, Romain Faivre conclut le festival offensif d’un petit piquet imparable (1-4, 78e), parfaitement servi en profondeur par Houssem Aouar.

Histoire de rendre la fête plus belle, Jerome Boateng et Jeff-Reine Adelaïde ont fait leur retour sur la pelouse du Moustoir. L’international allemand, resté sur le banc face à Lille, a joué une demi-heure, tandis que le milieu a remplacé Lucas Paqueta pour les dix dernières minutes. Son premier match professionnel depuis sa deuxième rupture des ligaments croisés.

En marquant trois fois au Moustoir, les hommes de Peter Bosz ont mis fin à une interminable série. Ils n’avaient plus inscrit trois buts dans le même match en championnat depuis la 7e journée face à Troyes (3-1). Les Gones font le plein de confiance avant le déplacement sur la pelouse de Porto, mercredi en Ligue Europa. Quant aux protégés de Christophe Pélissier, ils restent menacés dans la course au maintien (24 points), alors que Saint-Etienne, Metz, Troyes et Bordeaux (22 unités) s’affrontent ce dimanche.