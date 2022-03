Porto-OL: Paqueta brille, Lyon prend une option pour les quarts

L'OL s'est imposé sur la pelouse de Porto ce mercredi en 8e de finale aller de Ligue Europa (0-1) grâce à un but de Paqueta. Les Lyonnais ont su répondre présents dans ce grand rendez-vous et sont en ballotage favorable avant le retour au Parc OL (jeudi prochain à 21h).

L'Olympique lyonnais a été à la hauteur de l'évènement. Ce mercredi soir, dans ce 8e de finale aller de Ligue Europa avancé, les hommes de Peter Bosz sont allés chercher une victoire majeure sur la pelouse du stade du Dragon contre Porto, reversé de Ligue des champions et présenté comme l'un des favoris à la victoire finale dans cette C3.

Les Lyonnais n'ont pas tout maîtrisé, en témoigne un but refusé aux Portugais dans les ultimes instants pour un hors jeu. Mais, après leur sans-faute en phase de groupes à l'automne (5 victoires, 1 nul), ils ont prouvé qu'il fallait bien compter sur eux dans cette compétition.

Le gros choc entre Paqueta et Pepe

Si jamais les Rhodaniens n’avaient pas pris la mesure du rendez-vous, le choc entre Lucas Paqueta et Pepe les a directement fait entrer dans le vif du sujet. Sur la toute première action, après 22 secondes de jeu, le Brésilien a fait la connaissance du rugueux portugais et a fini le visage en sang à la suite d'un choc tête contre tête. Après plusieurs minutes d’interruption, le temps de soigner les deux deux hommes, ces derniers ont pu reprendre leur place avec chacun un joli bandage en bonus.

Si Pepe, visiblement toujours touché, a dû quitter les siens au retour des vestiaires, Lucas Paqueta a quant à lui vite récupéré et pu étaler toute sa classe et sa vista. A la 22e minute, le Brésilien a trouvé Karl Toko Ekambi dans le dos de la défense mais, alors qu’il avait un temps d’avance sur les défenseurs dans la surface, le Camerounais n’a pas réussi à contrôler ce ballon à mi-hauteur. A la 38e, Toko Ekambi, très remuant en première période, a hérité du cuir à bout portant mais n’a pas réussi à le tacler dans le but, alors que le portier de Porto avait perdu ses appuis.

Paqueta dans tous les coups

Toujours un peu fragiles à la perte du ballon, les Lyonnais ont su se montrer très dangereux dès le retour des vestiaires. Après un petit numéro dans la surface, Maxence Caqueret a servi Dembéle devant le but, mais la reprise en première intention de l’attaquant français n’a fait que frôler le montant de Diogo Costa (50e). Dans la foulée, les Rhodaniens ont accentué leur domination en faisant une nouvelle fois parcourir un frisson dans le stade du Dragon, d’abord sur une frappe de Dembélé (52e) puis une tentative de Paqueta (53e).

Les efforts lyonnais ont fini par payer à l’heure de jeu. Après un très bon travail de Toko Ekambi, qui trouve Dembélé dans la surface, l’attaquant français remet (volontairement ou non) vers Paqueta, qui ajuste le gardien de Porto du plat du pied. Après avoir vérifié à la vidéo une éventuelle position de hors jeu de Dembélé, l'arbitre a finalement décidé d'accorder ce but importantissime pour le club français dans cette double confrontation.

But refusé à Porto dans le temps additionnel

L’OL a cependant eu une belle frayeur quelques secondes plus tard quand Paqueta, décidément dans tous les coups, s'est rendu coupable d'une main dans la surface après un contrôle mal maîtrisé. Comme sur son ouverture du score juste avant, le Brésilien a été sauvé par la vidéo, l'arbitre considérant qu'il n'y avait pas penalty car le ballon avait touché une autre partie de son corps avant de heurter sa main.

En fin de match, les Portugais ont continué à mettre la pression et ont même cru égaliser dans le temps additionnel. Mais, alors que Mbemba pensait avoir ramené les siens, l'arbitre a finalement considéré que le ballon avait été dévié de la tête par l'un de ses partenaires et qu'il était donc hors jeu. Lyon a souffert, mais les Rhodaniens pourront retourner au Parc OL, jeudi prochain, avec ce précieux but d'avance.