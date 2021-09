Ligue des champions: pas inquiets, les Parisiens réclament du temps après le match nul à Bruges

En dépit d’un décevant match nul sur la pelouse de Bruges (1-1) mercredi pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG ne veut pas tirer la sonnette d’alarme. Et réclame du temps.

On refuse de s’alarmer au PSG. Si les Parisiens étaient très attendus pour leur entrée en Ligue des champions face à Bruges, les joueurs de Mauricio Pochettino ont déçu. Sans imagination, ils ont été dominés dans l’agressivité. Incapables d’obtenir mieux qu’un résultat nul 1-1, ils ont également été peu convaincants en attaque alors que le trio de rêve Neymar-Messi-MBappé était aligné pour la première fois. Malgré tous ces points négatifs, les Parisiens ne sont pas inquiets.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez le PSG en Ligue des champions

Le PSG a besoin de temps

Les joueurs et le staff sont conscients qu’ils n’ont pas fait un très bon match, mais ils refusent d’être alarmistes. En interne, on affirme que le PSG a besoin de temps pour se rôder après un mercato ambitieux, avec un effectif qui a beaucoup évolué et des formes physiques qui ne sont encore pas toutes identiques.

Le staff reste persuadé que l’enchaînement des matchs va permettre aux joueurs de mieux se trouver, mieux se comprendre et mieux se déplacer sur le terrain pour répondre au défi du replacement défensif. Certains assument tout de même le fait que les joueurs doivent en faire un peu plus tout en ajoutant que cela ne doit pas se faire au détriment de leur efficacité offensive. Le PSG accueillera Lyon, dimanche soir, pour le choc de clôture de la 6e journée de Ligue 1.