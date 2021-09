Real Sociedad-Monaco: ça a chauffé fort entre Kovac et le banc adverse

La fin du match de la 2e journée de Ligue Europa entre la Real Sociedad et Monaco (1-1) a été marquée par quelques scènes de tensions entre joueurs mais aussi entre les deux bancs. Niko Kovac a écopé d'un carton jaune.

Tension au stade d'Aoneta et fin de match mouvementée entre la Real Sociedad et l'AS Monaco (1-1). Les dernières minutes de ce match comptant pour la 2e journée du groupe B de Ligue Europa a été marquée par quelques scènes de friction entre joueurs mais aussi entre les bancs d'entraîneurs. Tout est parti d'un mauvais geste de Volland sur un joueur basque sanctionné par un carton jaune. Tandis qu'un début déchauffourée entre joueurs éclatent sur la pelouse, ça chauffe aussi de l'autre côté de la ligne de touche.

Carton jaune pour Kovac

Furieux, Niko Kovac sort même de sa zone pour aller s'expliquer avec le staff basque. Trop véhément, l'entraîneur de l'ASM est lui aussi averti pour cette perte de sang-froid.

Aidé par un but contre son camp de Remiro, l'équipe monégasque est revenue d'Espagne avec un résultat nul 1-1. L'AS Monaco est leader de son groupe à égalité de points avec le PSV Eindhoven, son prochain adversaire.