Real Sociedad-Monaco: solide, l’ASM a tenu le choc chez le dauphin de la Liga

Monaco a décroché le match nul chez la Real Sociedad (1-1) ce jeudi lors de la 2e journée de Ligue Europa. Un résultat qui permet aux Monégasques d’occuper la 2e place de leur groupe, à égalité avec le PSV Eindhoven.

L’aventure européenne débute sur un rythme intéressant pour Monaco. Un rythme qui pourrait les envoyer au prochain tour. Après une victoire poussive mais essentielle face au Sturm Graz (1-0, but de Krépin Diatta) lors de la 1ère journée de Ligue Europa, l’ASM a à nouveau alimenté son compteur points en C3 ce jeudi. Les Monégasques ont décroché le match nul chez la Real Sociedad (1-1), actuel dauphin du Real Madrid en Liga. Une performance qui aurait même pu être plus clinquante, l’ouverture du score ayant été réalisée par les hommes de Niko Kovac.

Nübel tient bon

D’une tête puissante sur corner, et avec l’assistance du poteau et du gardien basque Remiro, Alex Disasi avait douché Anoeta (16e). La suite a été plus tendue pour les joueurs de la Principauté. Dès la 29e minute, la Real répondait avec une occasion nette gâchée par Oyarzabal.

Une pression qui trouvait sa réponse pour les Basques avec un but sur corner de Merino (54e). Dominé par les joueurs de Saint-Sébastien, les Monégasques ont vu Nübel être décisif face à Portu (63e), puis Januzaj manquer sa tête (66e). Les coéquipiers de Ben Yedder tiendront finalement ce score de parité qui leur permet de pointer à la 2e place à égalité de points avec le PSV Eindhoven, et avec deux points d’avance sur la Real. Les Néerlandais l’ont nettement emporté au Sturm Graz (4-1) avec des buts de Sangaré, Zahavi, Max et Vertessen contre une réalisation de Gorenc-Stankovic.