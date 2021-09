Real Sociedad-Monaco: la tête de Disasi qui lance bien les Monégasques

D'un joli coup de tête sur corner, Axel Disasi a ouvert le score pour les Monégasques au quart d'heure de jeu face à la Real Sociedad, ce jeudi, en phase de groupes de la Ligue Europa.

Son dernier but remontait au 6 janvier 2021. Près de neuf mois plus tard, Axel Disasi a retrouvé le chemin des filets ce jeudi face à la Real Sociedad, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa (sur RMC Sport). Sur un corner frappé côté droit par Sofiane Diop, l’ancien joueur du Stade de Reims (23 ans) s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer son coup de tête dans la surface. Le ballon a heurté le poteau avant de rentrer dans la cage avec l’aide du gardien espagnol Alex Remiro (16e), permettant à l'AS Monaco d'ouvrir le score à l'extérieur.

Un turnover opéré par Kovac

Une victoire permettrait aux Monégasques de faire un pas important vers la qualification pour les huitièmes, deux semaines après avoir battu les Autrichiens de Sturm Graz (1-0) pour leur entrée en lice. Face à la Real Sociedad, deuxième de Liga derrière le Real Madrid, Niko Kovac a décidé de laisser Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Gelson Martins ou encore Kevin Volland sur le banc au coup d’envoi. Jean Lucas, Myron Boadu et Krépin Diatta ont notamment été titularisés.

