Rennes-Fenerbahçe: Bourigeaud "très touché" après avoir causé le penalty de l’égalisation

Benjamin Bourigeaud, milieu de terrain, avait du mal à se remettre dès sa faute dans les arrêts de jeu ayant permis à Fenerbahçe d’égaliser sur le terrain de Rennes (2-2), jeudi en Ligue Europa.

Un scénario cruel. Rennes a concédé le match nul face à Fenerbahçe (2-2) dans les arrêts de jeu, jeudi en Ligue Europa après avoir mené 2-0. Un scénario cauchemardesque dans les dix dernières minutes a barré la route à un deuxième succès consécutif dans la compétition. Hamari Traoré a d’abord été expulsé pour un geste d’humeur sur Irfan Can Kahveci, étrangement épargné par l’arbitre (83e). Le capitaine a cédé son brassard à Benjamin Bourigeaud… coupable quelques minutes plus tard d’une faute sur Enner Valencia, offrant un penalty aux Turcs dans les arrêts de jeu. L’attaquant équatorien l’a converti, laissant Bourigeaud avec ses regrets.

"Il y a la gestion des émotions, la pression"

"Forcément, je suis très touché parce que c’est moi qui fais la faute et permets à Fenerbahçe de revenir à 2-2, confie le milieu de terrain rennais. Je suis forcément déçu d’avoir fait cette faute et de ne pas avoir gagné ce match. Ce sont des gestes instinctifs. Parfois, on ne maitrise pas tout. Il y a la gestion des émotions, la pression. On doit apprendre de nos erreurs mais je ne suis pas inquiet. On doit s’appuyer sur cette performance pour continuer tout au long de la saison."

Malgré la frustration d’avoir laissé échapper trois points, l’ancien Lensois retient le positif. "Il y a beaucoup de fierté à travers cette performance, ajoute-t-il. Ce n’est pas une contre-performance aujourd’hui, on a fait un gros match tous ensemble. On a montré un bel état d’esprit, un beau visage du Stade Rennais à l’image de notre public qui a été derrière nous tout le match."

Après deux journées, Rennes est premier de sa poule ex aequo avec Fenerbahçe. Les Bretons recevront le Dynamo Kiev lors de la prochaine journée, le 6 octobre prochain (21h). Avant cela, ils ont rendez-vous à Marseille, dimanche (15h, 8e journée de Ligue 1) avant de recevoir Strasbourg juste après la trêve internationale (1er octobre, 17h).