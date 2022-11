Rennes-Larnaca: Genesio ne veut pas faire comme l'OM et informera ses joueurs du score de Kiev-Fenerbahce

Bruno Genesio a expliqué qu'il garderait un oeil sur le score du match entre Kiev et Fenerbahçe ce jeudi lorsque son équipe de Rennes défiera Larnaca en Ligue Europa. L'entraîneur du club breton a prévu d'informer ses joueurs pendant la rencontre mais leur a rappelé qu'il fallait déjà penser à gagner contre les Chypriotes.

Un Rennais averti en vaut deux. Comme de nombreux passionés, Bruno Genesio a assisté devant sa télé à la terrible désillusion de l'OM contre Tottenham en Ligue des champions. L'échec des Phocéens, éliminés des compétitions européennes sur un but à la dernière seconde a sonné comme un avertissement pour l'entraîneur du Stade Rennais avant la réception de l'AEK Larnaca lors de la sixième journée des poules de la Ligue Europa au Roazhon Park ce jeudi.

"[Penser au match entre Kiev et Fenerbahçe?] L’autre erreur à ne pas faire c’est d’attaquer le match en se disant qu’il faut marquer trois, quatre ou cinq buts. Il faut attaquer le match en se disant qu’il faut le gagner. Déjà. C’est la première chose, a martelé le technicien en conférence de presse à la veille du match. Le premier objectif du match de jeudi, c’est de gagner le match. Parce que l’on n’aurait pas l’air idiot de ne pas le gagner et de ne pas profiter d’une contre-performance de Fenerbahçe."

Genesio: "C’est un casse-tête chinois le règlement"

Passé tout près d'un bel exploit à Istanbul lors de la cinquième journée, Rennes a raté une belle occasion de sécuriser sa première place. En concédant le nul dans les dernières minutes (3-3), les Bretons sont désormais obligés de gagner plus largement face à Larnaca que le Fenerbahçe contre le Dinamo Kiev.

"Il ne faut surtout pas se dire qu’il faut le gagner trois, quatre ou cinq buts d’écart…ou je ne sais pas combien. Personne ne peut le savoir parce que c’est un casse-tête chinois le règlement. Même en Chine il n’y avait pas plus compliqué que cela. On doit avoir l’objectif de le gagner. Et puis, évidemment que pendant les vingt dernières minutes du match il faudra que l’on soit informé de ce qu’il se passe là-bas. Soit pour garder un résultat, soit pour essayer de marquer un, deux ou trois buts supplémentaires."

Genesio a eu un "rappel" grâce à l'OM

Assuré de finir parmi les deux qualifiés de sa poule, Rennes espère profiter du soutien de ses supporters pour signer un gros match à domicile contre des Chypriotes déjà assurés d'être reversés en Conference League. Et dans le dernier quart d'heure, si ses joueurs ont assuré la victoire, l'entraîneur les informera du score du duel entre Kiev et le Fener'.

"[Marseille un rappel?] Bien sûr que c’est un rappel. Après, quand vous êtes pris dans un match avec toute la tension qu’il y a, une ambiance de fou, c’est difficile, a enchaîné le technicien devant les médias. [...] C’est malheureux pour eux car ils perdent la Ligue Europa mais comment leur en vouloir de vouloir marquer ce deuxième but qui aurait pu les envoyer en huitièmes de finale de Ligue des champions. Oui on essaiera de se tenir informé sur la fin de match."

Et l’entraîneur de l’équipe bretonne de préciser comment il comptait informer ses joueurs: "Il faudra mettre des oreillettes, a encore enchaîné Bruno Genesio avec un large sourire. On a des joueurs plus proches de nous, on fera passer le message. Mais encore une fois, cela sera vraiment dans le dernier quart d’heure si besoin. Déjà il faut se concentrer sur nous et sur notre match. Il faut faire un bon match et gagner. On verra où on en est à la mi-temps puis au fur et à mesure que le deuxième période avance."

"Pas un échec" de finir deuxième

Bien lancé en Ligue 1 avec une belle troisième place du classement Rennes reste en course sur tous les tableaux. Sans trop s'inquiéter en cas de deuxième place derrière le Fenerbahçe, Bruno Genesio a reconnu qu'il préfèrerait finir en tête de sa poule afin d'éviter de jouer les matchs de barrages en février prochain.

"Cela enlève deux matchs en février. Surtout quand on voit les troisièmes des poules en Ligue des champions après les matchs de mardi. Cela enlèverait aussi quelques cheveux blancs que j’ai déjà sur la tête, a finalement estimé le technicien face à la presse. Ce ne serait pas un échec parce que l’objectif était de de qualifier. [...] C’est vrai que l’on était en colère à la fin du match de Fener' là-bas parce qu’on est passé à côté, peut-être pas d’un exploit mais d’une grande performance. Encore une fois, on est invaincu dans la compétition et on va jouer la première place jeudi. Ce ne sera pas un échec de terminer deuxième mais on préférerait évidemment terminer à la première place pour plein de raisons."