Rennes: "Est-ce qu'on est la meilleure équipe derrière Paris ? Je vous laisse le dire", sourit Genesio

Facile vainqueur de Montpellier ce dimanche (3-0), Rennes enchaîne un 14e match sans défaite et se retrouve provisoirement sur le podium. Au-delà des résultats, le jeu proposé par les joueurs de Bruno Genesio ravit le coach breton.

Rennes a effacé la désillusion de la Ligue Europa. Rejoint sur le fil par Fenerbahçe jeudi après avoir mené 3-0, les Bretons n'ont pas craqué ce dimanche à domicile face à Montpellier (3-0) pour reprendre provisoirement la troisième place. Un cinquième succès consécutif en Ligue 1 face à une équipe du MHSC qui connaît une trajectoire radicalement opposée (cinq revers de rang).

Portés par un Martin Terrier de gala (11e but en 18 matchs), les Rennais ont rapidement éteint les maigres espoirs héraultais grâce à Arnaud Kalimuendo avant la pause. Si le score aurait pu être bien plus large, Amine Gouiri a ajouté un troisième et dernier but d'une frappe enroulée du droit.

Genesio conquis

La performance de son équipe a d'ailleurs ravi Bruno Genesio. "Si on est la meilleure équipe derrière Paris ? Je vous laisse le dire. En tout cas je prends beaucoup de plaisir à voir jouer mon équipe. Même si jeudi, j'étais en colère. La voir jouer jeudi contre Fenerbahçe en Coupe d'Europe dans un contexte très compliqué, je suis fier de ça. Mais je ne sais pas si on joue mieux que Paris ou les autres. C'est difficile de comparer. Lorient fait aussi beaucoup de bonnes choses", a concédé l'entraîneur rennais en conférence de presse.

Sur une impressionnante série de 14 matchs sans défaite, Rennes n'a plus perdu depuis le 27 août face à Lens (2-1). Pour autant, l'ancien coach de l'OL ne "court pas" après les records. "Ce qui est important, c'est de prendre le maximum de points avant cette trêve pré-Coupe du monde et de rester collés aux équipes qui sont devant nous parce que ça avance fort. On le fait avec la manière et un état d'esprit irréprochable."