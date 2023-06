Rennes: placardisé à Nottingham, champion d’Europe avec Séville,l'incroyable saison de Loïc Badé

En échec à Rennes, Loïc Badé (23 ans) a remporté la Ligue Europa avec Séville mercredi soir, après un début de saison passé au placard du côté de Nottingham Forest. Elle s’achève en apothéose en attendant l’Euro Espoirs avec les Bleuets.

Il fallait presque se pincer pour y croire. Et pourtant, Loïc Badé (23 ans) a bien soulevé le trophée de la Ligue Europa, mercredi, célébrant le septième sacre du Séville FC dans la compétition. Le défenseur était lui-même très loin de s’imaginer pareille destinée l’été dernier. Recruté par Rennes à Lens contre 17 millions d’euros en 2021, il sortait alors d’une première saison très décevante en Bretagne (21 matchs, 1 but) entre des prestations ratées et une blessure aux adducteurs qui lui a fait manquer les quatre derniers mois de compétition.

Fiasco total à Nottingham

Bruno Genesio l’avait bien utilisé lors de la pré-saison et même en Ligue 1 face à Ajaccio mais cela relevait davantage d’un choix par défaut après le départ de Nayef Aguerd et la blessure de Warmed Omari. Le recrutement à son poste de Christopher Wooh, son ancien équipier à Lens, après ceux d’Arthur Theate et Joe Rodon l’ont finalement poussé à l’exil, sous forme de prêt à Nottingham Forest. En Angleterre, il s’est retrouvé noyé dans la folie dépensière du promu, ses 21 recrues et plus de 160 millions d’euros investis sur le marché.

Un fiasco total. Entre septembre et décembre, le natif de Sèvres (92) n’a pas joué une seule minute. "Ce n'est même pas comme si j'avais joué et que je n'avais pas été bon, témoignait-il dans L’Equipe en avril dernier. Mais bon, au final, ça m'a servi, c'était un mal pour un bien. J'avais beaucoup de détermination en moi pour rattraper cette saison."

Badé n’a pas perdu de temps pour prendre un nouveau virage. Rennes a ainsi annoncé la fin de son aventure à Nottingham le 31 décembre - avant même l’ouverture officielle du mercato d’hiver - pour l’envoyer au FC Séville, sous forme de prêt avec option d’achat. Le club andalou était plongé en pleine crise, pointant à la 18e place (premier relégable) en Liga. Jorge Sampaoli, alors en poste, l'a lancé dès le 8 janvier en le faisant entrer en jeu à Getafe. Son deuxième match en onze mois. L’Argentin en a fait un titulaire dès le week-end suivant dans une défense à trois où il avait ses aises à Lens.

Un pépin à une cuisse en février (cinq matchs manqués) n’a pas compromis sa place dans l’équipe. Une fois remis sur pied, il a retrouvé son statut de titulaire. Il l’a encore conservé sous les ordres de José Luis Mendilibar, appelé à la rescousse après l’éviction de Sampaoli le 21 mars. Le pompier espagnol lui a maintenu sa confiance en championnat, mais aussi en Ligue Europa où Badé a signé son retour au premier plan par un but contre Manchester United (3-0) en quart de finale retour. Il était aussi aligné lors de la double confrontation face à la Juventus en demi, puis en finale face à la Roma. De son propre aveu, l’intransigeance de Mendilibar, moins joueur et plus pragmatique que Sampaoli, a beaucoup compté pour lui. "Avec les défenseurs, il est très dur pour que nous progressions, confiait-il à Marca mardi. Nous avons beaucoup travaillé avec lui pour essayer de faire le moins d'erreurs possible."

Monchi lui apprend avoir levé l'option d'achat... pendant les célébrations sur le terrain

La presse espagnole lui trouve encore des axes de progression: "il ne dégage pas toujours la sécurité", selon El Desmarque, "maladroit avec le ballon mais solide au combat" en finale, selon As. Mais le Séville FC, finalement 11e de Liga et maintenu, en a suffisamment vu pour le conserver. Dans une story postée sur Instagram mercredi soir pendant les célébrations, Loïc Badé a interpellé Monchi, directeur sportif du club très friand des joueurs de Ligue 1, en lui demandant de le recruter définitivement. Le dirigeant lui a alors annoncé avoir levé l’option d’achat de Rennes: "c’est fait, c’est déjà acheté". Celle-ci serait évaluée à 12 millions d’euros.

Une nouvelle comme un soulagement pour Badé, épanoui dans cette ville et ce club où il s’est rapproché des francophones Tanguy Nianzou (ancien du PSG) et Pape Gueye (prêté par l’OM), ses acolytes en cours d’espagnol. Après la Conference League avec Rennes la saison dernière, la Ligue Europa cette saison avec Séville, il va donc découvrir la Ligue des champions. Lundi, Badé confiait vive "un rêve" après son calvaire anglais.

"Je ne m'attendais pas à avoir cette continuité ni à ce que tout se passe aussi bien, ajoutait-il dans Marca. Quand j'étais à Nottingham, c'était très dur et c'est pourquoi j'ai décidé que je devais travailler dur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous apprenez une leçon importante sur ce qu'est le football. J'ai eu ma leçon et maintenant j'essaie de faire de mon mieux. Maintenant, je peux sourire. C'est un grand moment où tu joues, l'équipe a de bons résultats et tout le monde reconnaît que tu joues à un haut niveau. J'en suis très heureux." Sa saison n'est pas encore terminée puisque ses peformances lui ont valu d'être retenu dans l'équipe de France Espoirs pour disputer l'Euro du 21 juin au 8 juillet, en Géorgie et en Roumanie.