Séville FC-AS Roma: encore héroïque, Bounou dévoile sa recette sur les tirs au but

Déjà auteur d’une grande Coupe du monde avec le Maroc, Yassine Bounou (32 ans) a participé à offrir un septième sacre au Séville FC en Ligue Europa, jeudi. Il explique avoir réussi à garder son calme face au torrent d’émotions vécues.

Yassine Bounou (32 ans) a de nouveau enfilé ses habits de héros, jeudi soir. Le gardien marocain a grandement participé à la conquête d’une septième Ligue Europa pour le Séville FC en détournant deux tirs au but lors de la finale face à l’AS Roma (1-1, 4 t.a.b. 1). Il a d’abord détourné celui de Gianluca Mancini avant d’effleurer la frappe de Roger Ibanez qui s’est écrasée sur son poteau droit.

Héroïque... après avoir perdu sa place de titulaire

L’apothéose d’une saison remarquable pour l’international marocain après le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la dernière Coupe du monde avec une qualification en demi-finale (défaite 2-0 face à la France). L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, déjà héroïque lors des tirs au but face à l'Espagne en 8es de finale du Mondial, confie avoir réussi à garder son sang froid face au tourbillon d’émotions ces derniers mois.

"J'ai vécu beaucoup de moments comme ça et j'ai compris qu'il fallait être très calme, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Mes coéquipiers me l'ont aussi transmis. Félicitations à tous les garçons, à tout Séville."

"Cette année il y a eu beaucoup d'émotions, a-t-il poursuivi sur Movistar. Dans la tête, la ligne est très fine, et ça peut s'en aller. On n'analyse pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que j'essaie de le prendre normalement."

Bounou s’est relevé après avoir perdu sa place de titulaire au profit du croate Marko Dmitrovic dans le but andalou après la nomination de José Luis Mendilibar sur le banc en mars. Le technicien lui a toutefois maintenu sa confiance comme numéro 1 en Coupe d’Europe. Et ce choix a payé jeudi soir. "Je suis un employé du club, prêt à répondre aux besoins de Séville, a-t-il commenté. Il m'a fait confiance et je dois lui rendre sa confiance." "Je me souviens des gens qui m'ont toujours soutenu, a-t-il conclu. Ma femme, mon fils, mes coéquipiers, Séville... tout le monde. C'est très grisant."