Rennes: trois jeunes absents contre Larnaca à cause... du bac

Le Stade Rennais se déplace à Larnaca ce jeudi soir pour son premier match de Ligue Europa. Les Rennais ne pourront pas compter sur trois de leurs pépites pour ce match. Ils ont des rattrapages du baccalauréat.

Voilà qui n'est pas commun comme motif d'absence. Pour cause de rattrapages du baccalauréat, Désiré Doué (17 ans), Jeanuël Belocian (17 ans) et Lesley Ugochukwu (18 ans) vont manquer le déplacement de leur équipe à Larnaca pour le premier match de leur campagne européenne en Ligue Europa, comme le rapporte L'Équipe.

Bruno Genesio ne pourra pas non plus compter pour ce match sur Amine Gouiri, suspendu. L'ancien niçois avait hérité d'un carton rouge en barrage de Ligue Europa Conférence avec Nice contre le Maccabi Tel-Aviv.

Encore touché à une cuisse, Jérémy Doku ne devrait pas non plus être de la partie. Victime d'une petite déchirure avant le déplacement à Lens, le 27 août dernier, Arnaud Kalimuendo s'est entraîné à part ce mardi. Il est très incertain, et ne devrait pas non plus faire le déplacement.

Auteur d'un début de saison moyen, avec seulement deux victoires en six journées de Ligue 1, les Bretons ne vont pas devoir rater leur entrée en matière en Coupe d'Europe, contre l'équipe supposée la plus faible du groupe.