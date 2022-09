Juventus, Liverpool, Rennes… ces équipes européennes qui voyagent en train

Les voyages en train des équipes de football sont possibles comme le démontrent plusieurs exemples d’équipes phares en Europe ou en France. Le PSG n’exclut pas ce moyen de transport malgré la polémique provoquée par l’attitude de Christophe Galtier et Kylian Mbappé lundi.

Le sujet n’est pas nouveau mais il a pris un retentissement national (et même européen) après la blague de Christophe Galtier et le fou rire de Kylian Mbappé, lundi. Interrogé sur la proposition d’un dirigeant de la SNCF de voyager en train pour les courts déplacements, l’entraîneur a ironisé en indiquant qu’il réfléchissait à utiliser un "char à voile" pour les prochains voyages de son équipe. Sa légèreté a provoqué un tollé général et une indignation des politiques de tous bords. Elle a aussi agacé le PSG qui échange depuis plusieurs semaines avec la SNCF sur le sujet.

Pour le moment, le club n’a pas encore choisi le train, option mise en concurrence avec le car et l’avion. Et cela pour trois raisons principales selon Le Parisien: les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles, les critères de sécurité ne sont pas réunis et le voyage retour dans la nuit n’est pas toujours possible. Les Parisiens ont toutefois expérimenté les voies ferrées japonaises à bord du Shinkansen lors de leur tournée au Japon en juillet dernier. Une expérience pas encore renouvelée en France.

Ailleurs dans l’hexagone ou en Europe, d’autres équipes ont déjà choisi la voie des rails pour se rendre dans une autre ville. Ce fut le cas le week-end dernier avec Bordeaux (Ligue 2) qui a embarqué à bord d’un TGV à la gare Saint-Jean pour arriver deux heures plus tard à Montparnasse avant son match contre le Paris FC. La saison dernière, les joueurs du Stade Rennais avaient aussi profité de la ligne à grande vitesse (LGV) inaugurée en 2017 pour se rendre dans la capitale en moins d’une heure 30. L’équipe féminine du PSG est aussi habituée à ses transports en train.

A l’étranger, le train n’est pas un frein au déplacement. Il est même fréquemment utilisé par les clubs de Premier League et pas des moindres. Les joueurs de Liverpool ont ainsi été immortalisés sur le quai de la gare de leur ville avant de se rendre à Londres pour y affronter Fulham en août dernier.

Le Betis et la Serie A en fers de lance

En Espagne, le Betis Séville a noué un partenariat avec la Renfe équivalent de la SNCF, pour effectuer tous ses trajets en train. Une opération renouvelée cette saison pour toutes ses sections (féminine, basket...). En 2019, l'Ajax Amsterdam avait rejoint Lille à bord du Thalys pour y disputer un match de Ligue des champions.

En Italie, les voyages en train se sont multipliés sous l’effet notamment du partenariat entre la Coupe d’Italie et Frecciarossa, la catégorie haut de gamme de la société de chemin de fer Trenitalia. Plusieurs anciennes légendes de Serie A comme Christian Vieri, Ciro Ferrara ou Francesco Totti ont participé au spot publicitaire vantant les services de la société.

Le bail entre les deux parties a récemment été renouvelé pour les deux prochaines saisons. La société de chemin de fer a, par le passé, conclu plusieurs accords avec des équipes de Serie A, dont la Juventus. Alors que la question de la sécurité pour l’accueil des stars dans les gares est soulevée, elle semble avoir été résolue en Italie.

Au printemps 2021, Cristiano Ronaldo avait posté une photo de lui sur Instagram sur son siège de train dormant sur le trophée après le succès en Coupe d’Italie. Les joueurs de la Vieille Dame utilisent fréquemment ce moyen de transport pour ses matchs de championnat. Ce ne fut pas le cas lundi puisque la délégation a rallié Paris en avion, avant son match de Ligue des champions, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1).