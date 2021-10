Sparta Prague-OL: Bosz raconte les excuses de Paqueta

Après la belle victoire de l’OL sur la pelouse du Sparta Prague 4-3 jeudi en Ligue Europa, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz s’est expliqué sur les excuses de Paqueta. Arrivé en retard à la causerie d'avant-match, le Brésilien était remplaçant au coup d’envoi avant de faire la différence après son entrée en jeu.

"Les règles sont les mêmes pour tous." Peter Bosz ne plaisante pas avec la discipline. Et n’accorde aucun passe-droit. Alors que Paqueta crève l’écran depuis plusieurs semaine, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et Juninho n’ont pas hésité à le sanctionner pour un retard lors de la causerie d’avant-match face au Sparta Prague, jeudi, en Ligue Europa. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain brésilien a présenté ses excuses avant la rencontre à son coach : "Je lui ai dit que je voulais voir les excuses sur le terrain si nécessaire. Malheureusement c’était nécessaire en 2eme mi-temps."

"Il a donné la bonne réponse"

Les Gones menés 2-1 à la pause, l’entraîneur néerlandais a décidé de faire entrer l’ancien Milanais. Une entrée décisive puisque Paqueta a une nouvelle illuminé la partie de sa classe, participant activement au succès renversant de l’OL (4-3) en marquant le 3eme but lyonnais. "Il a montré la vraie mentalité. Il a donné la bonne réponse", a souligné Bosz.

"Honnêtement, je préfère perdre 5-0 et même laisser mon poste que prendre certaines décisions contre nos valeurs, a déclaré de son côté Juninho, le directeur sportif de l’OL, sur Canal+. On a des valeurs. Ce n’est pas que l’on veut être meilleurs que les autres mais on décide des valeurs ensemble. J’ai déjà discuté un peu avec son agent aussi. Malheureusement, il n’y a pas le choix. C’est décidé avant (le match). On ne sait pas encore pourquoi il est arrivé en retard. La porte était déjà fermée. A partir du moment où la porte est fermée et que le coach a démarré sa causerie, si un joueur n’est pas rentré il sait qu’il y aura quelque chose qui va se passer."