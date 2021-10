Sparta Prague-OL : remplaçant, Paqueta était sanctionné par Bosz et Juninho

Grand artisan de la victoire de l’OL au Sparta Prague (4-3) lors de la 3e journée de Ligue Europa, Lucas Paqueta avait pourtant débuté la rencontre sur le banc. La faute à un retard à la causerie d’avant-match.

La présence de Lucas Paqueta sur le banc laissait penser à une revue d’effectif de la part de Peter Bosz dans une période où les rencontres s’enchaînent. Mais la raison de sa non-titularisation n’était pas tactique mais disciplinaire. Lucas Paqueta a été sanctionné par Peter Bosz et Juninho en raison d’un retard à la causerie d’avant-match. Résultat, direction le banc de touche. Une décision expliquée ensuite par le directeur sportif, Juninho, au micro de Canal +.

"Honnêtement, je préfère perdre 5-0 et même laisser mon poste que prendre certaines décisions contre nos valeurs, a lancé le Brésilien. On a des valeurs. Ce n’est pas que l’on veut être meilleurs que les autres mais on décide des valeurs ensemble. J’ai déjà discuté un peu avec son agent aussi. Malheureusement, il n’y a pas le choix. C’est décidé avant (le match). On ne sait pas encore pourquoi il est arrivé en retard. La porte était déjà fermée. A partir du moment où la porte est fermée et que le coach a démarré sa causerie, si un joueur n’est pas rentré il sait qu’il y aura quelque chose qui va se passer."

Un effet Paqueta immédiat

Conscient des difficultés dans le jeu de son équipe, menée 2-0 à 19e et encore 2-1 à la mi-temps, l’entraîneur néerlandais a tout de même fait entrer en jeu son stratège brésilien dès la pause, à la place d’un Tino Kadewere maladroit devant le but. Avec un effet immédiat.

A l’origine du but de l’égalisation d’Aouar, puis buteur sur la troisième réalisation lyonnaise, Lucas Paqueta a une nouvelle fois fait étalage de toute sa classe et de son importance dans le jeu lyonnais. Mais pas assez pour échapper à toute sanction.