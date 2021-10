Sparta Prague-Rangers: l’UEFA referme l’enquête sur les sifflets contre Kamara faute de "preuves"

Conspué par le public du Sparta Prague lors du match de Ligue Europa opposant le club tchèque et les Glasgow Rangers, l’équipe écossaise avait défendu son milieu Glen Kamara et demandé à l’UEFA une enquête disciplinaire. Ce vendredi, l’UEFA a annoncé mettre fin à cette affaire.

Insulté toute la rencontre par les supporters du Sparta Prague, lors du match de Ligue Europa au mois de septembre avec son club des Glasgow Rangers. Glen Kamara a vu l’UEFA refermer ce vendredi l’enquête disciplinaire réclamée par le club écossais contre l’équipe adverse: "Les investigations préliminaires ont conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante d’une conduite raciste ou discriminatoire lors de ce match pour ouvrir des poursuites disciplinaires contre le Sparta Prague", a annoncé l’instance.

Le différend entre les deux clubs avait pris début octobre une tournure diplomatique, lorsque le ministre tchèque des Affaires étrangères Jakub Kulhanek avait annoncé sur Twitter qu'il comptait "convoquer" l'ambassadeur britannique "pour discuter de cette affaire".

"Ils sont (l’UEFA et ses dirigeants) une honte"

À l’issue de cette rencontre tant mouvementée entre les deux formations, l’avocat de Glen Kamara Aamer Anwar avait déjà dézingué l’UEFA devant le triste spectacle qui a eu lieu en République Tchèque: "Soyons francs: ils (l’UEFA et ses dirigeants, ndlr) sont une honte! Ils ont échoué à chaque fois qu’ils avaient l’occasion d’agir. Ils aiment parler de respect, mais où est le respect pour Glen Kamara? Où est le respect pour les joueurs noirs qui sont insultés?", avait-il martelé.

Tout en n’oubliant pas de mentionner le comportement du public qui ce jour-là était majoritairement composé d’enfants: "On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec 10.000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable, c’est une véritable honte, et il est temps que les autorités tchèques réalisent qu’il y a un vrai problème de racisme dans ce pays. Ça suffit !", avait-il conclu.