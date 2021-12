Sturm Graz-Monaco: l'ASM, remaniée et rajeunie, accrochée en Autriche

Déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa, Monaco a concédé le match nul ce jeudi au Sturm Graz (1-1). Un match marqué par les nombreux changements apportés par Niko Kovac dans son onze de départ.

Majecki, Matsima, Pavlovic, Matazo, Isidor… des noms peu apparus cette saison dans les rangs monégasques. Tous étaient titulaires ce jeudi soir pour la 6e et dernière journée de phase de poules de la Ligue Europa. Assuré d’achever ce parcours en groupe à la première place, Monaco avait déjà obtenu sa place pour les 8es de finale. De quoi opérer un turn-over important dans une fin d’année chargée en matchs. Des changements qui se sont soldés par un match nul en Autriche (1-1).

Monaco termine donc la phase de poule sans défaite (3 victoires et 3 nuls) et attendra sereinement la fin des barrages et le tirage au sort du 25 février prochain, pour connaître son adversaire en 8e de finale de la Ligue Europa.

Isidor et Boadu inefficaces

Le terrain tout juste déneigé, la rencontre à huis clos et l'inexpérience défensive ont mis à mal le début de rencontre des Monégasques. Dès la 5e minute, Pavlovic a détourné de la main une frappe de k'Autrichien Manprit Sarkaria. Jakob Jantscher a inscrit le penalty (1-0, 7e), après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Malgré les largesses monégasques, les Autrichiens ne sont jamais parvenus à doubler la mise. Et Kevin Volland, qui a égalisé avant la pause (1-1, 31e) a montré que sa suspension à Paris sera préjudiciable à son équipe.

A la mi-temps, Kovac a encore sorti Wissam Ben Yedder, Caio Henrique et Aurélien Tchouameni. Et malgré quelques contres mal exploités, Monaco a géré tranquillement la fin de rencontre, Isidor et Boadu ne parvenant pas à décrocher la victoire.