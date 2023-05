Une finale Séville-Roma qui n'arrange vraiment pas les clubs français

Le troisième de Ligue 1 va très probablement devoir en passer par les tours préliminaires avant d'accéder à la pahse de poule de Ligue des champions. Une épreuve qui réussit assez mal aux clubs français.

Tous les espoirs de Lens et Marseille (qui pourraient tous deux finir troisième de Ligue 1) reposaient sur la Juventus (et la clémence de la chambre d'appel qui étudie le retrait de points infligé à la Vieille Dame). Ce sera donc une finale Séville-Roma, deux clubs qui n'ont quasiment plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue des champions pour leur championnat, ce qui signifie que le troisième de Ligue 1 devra très probablement en passer par un tour préliminaire avant de pouvoir prétendre disputer les phases de poule de Ligue des champions.

10e de Liga, Séville n'a plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue des champions mais peut encore espérer un passage en Conference League. C'est encore possible pour la Roma, 6e, à 6 points de la 4e place de Serie A, mais il ne reste que 3 journées et 9 points à prendre, et les Romains, 3 points sur les 5 derniers matchs, font du sur-place.

Deux tours préliminaires pour le troisième de Ligue 1

Ca sera donc deux tours préliminaires pour Lens ou Marseille, une formule qui a rarement sourit aux clubs de Ligue 1. Pour être plus précis, il s'agit du 3e tour de qualification (voie de la Ligue), avant de devoir passer par un tour de barrages pour espérer rejoindre la phase de groupes de la compétition. L'année dernière, Monaco s'était fait sortir dès le tour préliminaire par le PSV Eindhoven, lui même battu ensuite par les Glasgow Rangers.

C'est dire si le chemin qui attend Lens ou l'OM au coeur de l'été est compliqué et l'importance de la deuxième palce, directement qualificative. Pour l'instant, l'OM est 3e avec deux points de retard (et deux buts en moins à la différence de buts) sur Lens, avec trois journées qui restent à disputer.

C'est la dernière année de cette formule, pour la saison 2024/25, la France, qui a réussit à garder sa 5e place au classement UEFA, aura 3 clubs directement qualifiés en Ligue des champions et 1 qui passera par un tour préliminaire.