Ligue des champions: pourquoi une exclusion de la Juve ne ferait absolument pas les affaires de la Ligue 1

Alors que la situation de la Juventus Turin en championnat est toujours très incertaine, avec la menace d’une pénalité de 15 points qui plane toujours, l’UEFA pourrait décider de prendre les devants en excluant la Vieille Dame des Coupes d’Europe la saison prochaine. Ce qui n’arrangerait pas du tout les clubs français.

Le football français va regarder avec attention ce qu’il se passe de l’autre côté des Alpes. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport avance que l’UEFA pourrait décider d’exclure la Juventus Turin des Coupes d’Europe la saison prochaine si l’enquête visant le club turinois et sa pénalité de 15 points, liée aux transferts frauduleux, tardait à rendre son verdict.

Si la Juventus est européenne à l'issue de la saison, malgré une enquête encore en cours, l'UEFA devrait donc patienter jusqu'à fin juillet ou début août au mieux pour que les conclusions de la justice européenne lui parviennent. L'instance ne pouvant pas se permettre de trop attendre pour composer les listes des équipes officiellement qualifiées pour ses trois Coupes d'Europe, dont les tirages ont lieu fin août, elle pourrait utiliser sa propre enquête parallèle afin de statuer sur l'avenir européen du club italien. Et une exclusion ne ferait absolument pas les affaires des clubs français.

Les clubs français supporters de la Juve en Ligue Europa

Troisième de Serie A (sans la pénalité de 15 points, pour l’instant retirée), la Vieille Dame est bien partie pour se qualifier directement en phase de groupes de la prochaine Ligue des champions via son championnat. En parallèle, les coéquipiers de Paul Pogba sont toujours en course en Ligue Europa, où ils affronteront le FC Séville (11 et 18 mai) en demi-finale, et peuvent aussi prétendre à une qualification en C1 grâce à un titre en C3.

En cas de sacre européen conjugué à une place dans le top 4 de Serie A, la Juve enverrait donc le troisième de Ligue 1, qui doit normalement passer deux tours préliminaires, directement en C1. Si jamais l’UEFA décide de prendre les devants en sanctionnant le club italien, l’Hexagone perdrait donc une belle cartouche et devrait donc se mettre à supporter la Roma, également en position de faire les affaires des clubs de Ligue 1, en Ligue Europa.