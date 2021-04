Villarreal-Arsenal: Capoue prend un rouge… sur la civière

Expulsé pour un deuxième avertissement, Etienne Capoue, milieu de terrain de Villarreal, a reçu son carton rouge sur la civière après s’être blessé sur l’action de sa faute.

Non, ce n’était pas de l’intox! Après une faute sur Buyako Saka, Etienne Capoue (32 ans) est longtemps resté au sol, jeudi lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa entre Arsenal et Villarreal (2-1). Une manière d’éviter de prendre le deuxième carton jaune que l’arbitre tenait dans la main pour l’expulser? Pas du tout. Le milieu de terrain français s’est bien blessé à la cuisse gauche lors du contact avec l’ailier virevoltant des Gunners.

L'arbitre fait venir les soigneurs, puis l'expulse sur la civière

Après s’être inquiété de son état de santé et avoir fait appel aux soigneurs, l’arbitre portugais Artur Soares Dias a bien infligé un deuxième carton jaune, puis le rouge à Capoue lors de son évacuation du terrain sur la civière. A l’issue de la rencontre, Unai Emery n’a pas donné de nouvelles de l’international français (7 sélections, 1 but). Il a simplement regretté de ne pas avoir remplacé plus tôt l’ancien Toulousain, sous la menace d’une expulsion.

Etienne Capoue expulsé sur la civière © Capture

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les demi-finales de la Ligue Europa



"Nous avons fait un match assez sérieux et c’est vrai que, sur l'expulsion de Capoue, il avait un carton jaune et nous devions prendre une décision à ce moment-là, a-t-il reconnu. Il y avait un risque de carton jaune. Nous avons fait un bon match, mais certains détails sur lesquels nous aurions dû faire la différence n’ont pas été concluants."

Incontournable depuis son arrivée en janvier

Le milieu de terrain français a rejoint Villarreal en janvier dernier ne provenance de Watford, relégué en Championship (D2 anglaise). Il avait passé cinq ans et demi dans le club anglais après deux saisons à Tottenham (2013-2015). Depuis son arrivée dans la région de Valence, Capoue s’est imposé comme un élément incontournable d’Emery. Mais son expulsion lui fera manquer la demi-finale retour dans une semaine à l’Emirates Stadium, le stade d’Arsenal, rival honni de son ancien club, Tottenham.