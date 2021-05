Villarreal: la grande fierté d’Emery après son nouveau titre en Ligue Europa

Villarreal a déjoué les pronostics en battant Manchester United en finale de la Ligue Europa (1-1, 11 tab 10), mercredi. Une immense fierté pour Unai Emery qui décroche son quatrième titre dans la compétition.

Il est l’expert de la Ligue Europa. Unai Emery a décroché son quatrième titre dans la compétition avec Villarreal, mercredi, après ceux conquis avec le FC Séville en 2014, 2015 et 2016. L’entraîneur espagnol avait également mené Arsenal en finale en 2019 (défaite face à Chelsea). Ce nouveau sacre enchante l’ancien technicien du PSG qui qualifie du même coup son équipe pour la prochaine Ligue des champions. Il avait minutieusement préparé cette finale.

"J'ai analysé 17 matchs de Manchester United la semaine dernière, a-t-il confié à l'issue du match. C'est du travail. Rien de plus."

"Le secret, c'est le travail, a-t-il confié à l’issue du match. Les joueurs ont montré une belle mentalité tout au long de la compétition et en finale. Nous avons su rivaliser contre un bel adversaire, marquer quand nous le pouvions et mieux finir qu'eux. Les tirs au but, ce n'est pas tant une loterie que ça: il faut avoir la tête solide au moment de frapper et les joueurs ont été fabuleux. J'essaie de leur offrir tout ce qui leur permet de mieux travailler et de connaître l'adversaire, et à partir de là, les faire grandir dans l'adversité. Il faut toujours répondre présent face aux circonstances."

Emery assure également ne pas s’être penché sur l’exercice des tirs au but avant la finale. C’est pourtant au terme d’une très longue séance que ses joueurs ont réussi à faire plier les Red Devils. "Cette saison, nous n'avions pas travaillé les tirs au but mais les joueurs ont été fabuleux, a-t-il ajouté. C'est incroyable et merveilleux que tous aient marqué. C'est une fierté pour Villarreal, son président, son projet."

"Je me sens fier"

"Nous sommes fiers de ce projet, a-t-il ajouté en conférence de presse. Nous dédions le titre à Fernando Roig parce qu'il a construit un projet au niveau de l'Espagne, très important. Il y a eu une descente (en deuxième division en 2012), ndlr) et il y a cru à nouveau. Cela génère de la crédibilité, je me sens fier et responsable. Mon objectif était de donner de la continuité, année après année... J'espère que nous serons en Europe chaque année. Villarreal crée des circonstances pour atteindre ces endroits. En Coupe, en Ligue Europa, maintenant en Ligue des Champions. Nous avons franchi la barrière des demi-finales, mais si vous ne gagnez pas, c'est inutile. Gagner vous emmène encore plus loin."