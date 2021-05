Ligue des champions: mauvaise nouvelle, Monaco devra passer par les tours préliminaires

Après une séance de tirs au but d'anthologie, Villarreal a remporté ce mercredi la Ligue Europa aux dépens de Manchester United (1-1, 11 tab à 10). Pas une bonne nouvelle pour Monaco, qui devra passer par les barrages en Ligue des champions.

Monaco soutenait sans doute Manchester United ce mercredi et aura été sans doute déçu de la victoire de Villarreal, en finale de Ligue Europa. Après une séance de tirs au but d'anthologie (1-1, 11 tab à 10 et raté du gardien David De Gea), le club espagnol soulève sa première Ligue Europa - la quatrième pour son entraîneur Unai Emery - et se qualifie de fait directement pour la phase de poules de la Ligue des champions.

La victoire de United aurait simplifié les choses

En conséquence, l'ASM devra passer par le troisième tour préliminaire et les barrages pour se hisser en phase de groupes de C1. Le club monégasque a terminé troisième de Ligue 1 devant l'OL et pouvait accéder directement aux poules de Ligue des champions en cas de victoire de Manchester United, déjà qualifié pour la C1 par le biais de la Premier League. Ce n'était pas le cas de Villarreal, septième de Liga (place synonyme de Ligue Europa Conférence).

Ces trois dernières années, le troisième du championnat de France avait été plutôt verni. La saison dernière, Rennes avait décroché un billet direct pour les poules grâce à la victoire du FC Séville. Comme l'OL les deux saisons précédentes, grâce aux sacres de l'Atlético en 2018 et de Chelsea en 2019.