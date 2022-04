West Ham-OL: le carton rouge de Cresswell pour une faute sur Dembélé

Le quart de finale aller de Ligue Europa entre West Ham et l'OL (sur RMC Sport 1) a été marqué par l'exclusion du latéral anglais Aaron Cresswell juste avant la pause pour une faute grossière sur Moussa Dembélé.

"Le plus important sera de ne pas se laisser emporter. C'est la première fois que je vais jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est le plus grand match de ma carrière." En début de semaine, Aaron Cresswell confiait sa joie en conférence de presse à l’idée d’affronter l’OL en quart de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi (sur RMC Sport 1). Malheureusement pour le latéral anglais, à West Ham depuis 2014, son match ne s'est pas vraiment passé comme il l'aurait espéré.

>> Le meilleur des Coupes d'Europe est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Dembélé accroché alors qu'il filait au but

Dans le temps additionnel de la première période, le défenseur a été directement exclu par l'arbitre allemand Felix Zwayer pour avoir accroché Moussa Dembélé, qui filait seul au but dans l'axe après une ouverture d'Houssem Aouar. Alors qu'il était lancé vers un duel avec l'ancien Parisien Alphonse Areola, l'attaquant lyonnais a été accroché par le bras et s'est aussitôt écroulé au sol. L'arbitre n'a pas hésité et a sorti le carton rouge. Sur le coup franc suivant, Emerson a manqué une belle occasion d'ouvrir le score en trouvant le mur des Hammers à l'entrée de la surface.

Lyon a réussi une solide première période sur le terrain de West Ham, qui s'est tout de même procuré plusieurs occasions, principalement sur des contres.