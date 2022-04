Ligue Europa: les compos de West Ham-OL avec Paqueta, Zouma et Areola

Très ambitieux dans cette compétition, l'OL se rend ce jeudi sur le terrain de West Ham en quart de finale aller de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport 1). Les compos sont tombées.

Peter Bosz s’est montré très clair : "Nous sommes là pour gagner et non pas pour attendre de faire un bon résultat à la maison." Après avoir sorti Porto au tour précédent, l’OL défie West Ham ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa (à suivre en direct et en exclusivité dès 21h sur la chaîne RMC Sport 1). Branchés sur courant alternatif cette saison, les Gones ont un vrai coup à jouer dans cette compétition, à condition d’élever leur niveau et de gagner en solidité, eux qui ont sacrément souffert pour battre Angers (3-2) le week-end dernier en Ligue 1.

Tetê sur le banc

"Bien sûr, la situation en championnat est de plus en plus difficile mais je ne pense pas à cela. Pour rejoindre la Ligue des champions, le moyen le plus court, c'est de gagner la Ligue Europa, mais ce n'est pas le plus facile. Jusqu'à présent, en Coupe d'Europe, nous avons bien fait et il faut continuer", a insisté Bosz, qui est privé pour cette rencontre de Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, blessés. Testé négatif au Covid-19, Karl Toko Ekambi est lui de retour dans le groupe. Il commencera sur le banc, au contraire de Romain Faivre placé à droite, de Lucas Paqueta en meneur de jeu et de Moussa Dembélé en pointe. La paire Houssem Aouar-Tanguy Ndombele sera à la récupération.

Côté West Ham, Manuel Lanzini (suspendu) manque à l’appel. Face au 6e de Premier League, les Gones devront surtout se méfier de Saïd Benrahma et Michail Antonio. A noter les titularisations d’Alphonse Areola et Kurt Zouma.

La compo de West Ham :

Areola – Fredericks, Dawson, Zouma, Cresswell – soucek, Rice, Fornals – Bowen, Antonio, Benrahma

Remplaçants :

Fabianski, Randolph, Coufal, Yarmolenko, Vlasic, Noble, I.Diop, Masuaku, Johnson, Kral, Alese, Perkins

La compo de l’OL :

Lopes – Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson – Aouar, Thiago Mendes, Ndombele, Faivre – Lucas Paqueta, M.Dembélé

Remplaçants :

Pollersbeck, Bonnevie, Denayer, Toko Ekambi, Kadewere, Henrique, Dubois, Tetê, Da Silva, Reine-Adélaïde, B.Barcola