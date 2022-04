West Ham-OL: surprise, Toko-Ekambi n'est plus forfait

Si Karl-Toko Ekambi a d'abord été annoncé forfait pour le quart de finale aller de Ligue Europa face à West Ham (sur RMC Sport), l'attaquant camerounais sera finalement dans le groupe. Son entraîneur Peter Bosz a annoncé qu'il est rétabli du Covid.

L'OL va pouvoir compter sur Karl Toko-Ekambi pour son quart de finale aller de Ligue Europa (ce jeudi à 21h). Touché par le Covid ces derniers jours, l'attaquant camerounais effectuera son retour à l'entraînement ce mercredi, à la veille d'un déplacement sur le terrain de West Ham.

Déjà six buts en Ligue Europa cette saison

Karl-Toko Ekambi avait été annoncé initialement forfait pour la rencontre. "Il sera là ce soir, il n'est plus malade. Les choses changent vite, a déclaré Peter Bosz ce mercredi en conférence de presse. Qu'est-ce que ça change? Tout, on va mettre Houssem (Aouar) au but (sourire). Il n'était pas là depuis quelques jours mais il s'entraînait à la maison, j'ai vu des photos."

Buteur décisif avec le Cameroun lors du barrage retour face à l'Algérie lors de la trêve internationale, Karl Toko-Ekambi était absent pour la rencontre face à Angers le week-end dernier en championnat, où l'OL s'est imposé (3-2). Avec 13 buts marqués cette saison dont six en Ligue Europa, Toko-Ekambi est forcément un joueur majeur pour Peter Bosz. "Il faudra être plus performant offensivement que ce qu'on a montré face à Angers. On a montré cette saison qu'on pouvait mieux faire et il faudra le faire face à West Ham", a prévenu Bosz.

En revanche, il n'y aura pas de miracle pour Maxence Caqueret, opéré d'un genou la semaine dernière et qui sera le principal absent pour ce rendez-vous important pour l'OL. Reste à savoir si les Gones pourront faire honneur à la "vision" de leur président Jean-Michel Aulas, qui a prédit une victoire finale en Coupe d'Europe cette saison.