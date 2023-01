Brighton: la belle histoire de Kaoru Mitoma, le bourreau de Liverpool

Buteur décisif dimanche face à Liverpool en FA Cup, Kaoru Mitoma s’impose comme le joueur clé de Brighton et de Roberto De Zerbi. Le joueur de 25 ans a pourtant tardé à éclore, lui qui a refusé de signer un contrat professionnel à 18 ans pour réaliser une thèse à l’université.

Si le monde du football ne connaissait pas encore Kaoru Mitoma, son but exceptionnel inscrit à la dernière minute face à Liverpool ce dimanche lors du 4e tour de Cup (2-1) a fait le tour du globe. L'international japonais a fait danser la défense des Reds en enchaînant un contrôle en demi-volée, une feinte de frappe aérienne, avant de conclure d’une frappe de l’extérieur du pied sous la barre transversale.

Une inspiration géniale qui a permis à Brighton, 6e de Premier League, de s’offrir une nouvelle fois le scalp de Liverpool, deux semaines après un succès net et sans bavure en championnat (3-0).

Monsieur Dribble

Ce dimanche face au tenant du titre, le joueur de 25 ans a fait vivre un véritable calvaire à Trent Alexander-Arnold, réussissant dix dribbles, dont cinq sur le défenseur anglais. Le dribble, le natif de Kawasaki en a d’ailleurs fait sa spécialité, puisque selon Opta, il est celui qui en réussit le plus dans la surface de réparation (8) dans les cinq grands championnats, juste derrière un certain Lionel Messi (9).

Outre sur le terrain, Kaoru Mitoma a décidé de faire du dribble… un sujet de thèse. En 2016, alors qu’il avait l’opportunité de signer un contrat professionnel chez les Kawasaki Frontale, l’ancien pensionnaire de l’Union Sainte-Gilloise a refusé, préférant poursuivre ses études. "J'ai pensé qu'il valait mieux aller à l'université pour réussir en tant que footballeur professionnel. J'ai étudié beaucoup de choses : le coaching, le sport, la nutrition, a-t-il précisé. J'ai vraiment appris beaucoup de choses", a-t-il raconté lors d'un entretien accordé à Eurosport.

Le rêve européen

Sorti de l’université en 2019, c’est dans le championnat local de Kaoru Mitoma fait rapidement ses preuves. Avec Kawasaki, il inscrit 30 buts et délivre 20 passes décisives en 62 matchs. Repéré par Brighton en 2021, le Japonais s’est embelli en Belgique lors de son prêt à l’Union Sainte-Gilloise (8 buts, 4 passes décisives en 29 matchs), avant de crever l’écran chez les Seagulls, où il culmine déjà à six réalisations et deux offrandes en 19 matchs toutes compétitions confondues.

Il revient surtout en forme après une première Coupe du monde disputée avec son pays et achevée en huitième de finale par une élimination en huitième de finale face à la Croatie. Une rencontre où il avait vu son tir au but stoppé par Dominic Livakovic. Un échec qui ne l’a pas empêché de rebondir rapidement, pour le plus grand plaisir des fans de Brighton, tous sous le charme de leur pépite.