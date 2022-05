Chelsea-Liverpool: Salah sort blessé, inquiétude avant la finale de Ligue des champions

La finale de la FA Cup entre Chelsea et Liverpool samedi à Wembley est marquée par la sortie sur blessure de l’attaquant des Reds Mohamed Salah. Pas rassurant à deux semaines de la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Mauvaise nouvelle pour Liverpool. En attendant de connaître le résultat de la finale de la FA Cup samedi à Wembley, les Reds doivent désormais composer sans Mohamed Salah. Après une demi-heure de jeu, l’attaquant égyptien est sorti blessé.

Il pourrait s’agir d’une blessure musculaire pour l’Egyptien qui est sorti en marchant, remplacé Diogo Jota. L'Egyptien semblait de plaindre des adducteurs et a été soigné quelques instants sur la pelouse avant de sortir sans boiter, alors qu'on venait d'entamer la 33e minute de jeu et que le score était toujours de 0-0. D'après beIN Sports, le problème se situe à l'aine.

Un pépin pas très rassurant alors que les joueurs de Jürgen Klopp défieront le Real Madrid dans 15 jours lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Petite frayeur aussi pour Alisson

Peu avant la blessure de Salah, c'était le gardien de but Alisson qui avait demandé une interruption du jeu pour recevoir des soins, après une sortie dans les pieds de Marcos Alonso. Le gardien remplaçant, Caoimhin Kelleher, s'était échauffé sur le bord du terrain, mais le Brésilien est finalement resté à son poste.



Liverpool, qui court après un quadruplé historique pour un club anglais, a encore deux journées de championnat et la finale de la C1, le 28 mai, au Stade de France, contre le Real Madrid, à disputer. Ses chances de remporter la Premier League ne tiennent cependant qu'à un fil, Manchester City ayant 3 points d'avance et une différence de buts nettement favorable. Les Citizens se déplacent dimanche à West Ham pour la 37e journée avec l'intention de porter leur avance à 6 points, ce qui sonnerait pratiquement le glas des derniers espoirs des Reds.