Premier League: LeBron James fait campagne pour Salah et Alexander-Arnold pour le trophée de joueur de l'année

La superstar des Lakers LeBron James a révélé sur Twitter son soutien à deux joueurs des Reds de Liverpool, dont Mohamed Salah, en vue des trophées de fin de saison en Premier League. Pas une grande susprise, dans la mesure où l'Américain est actionnaire minoritaire du club.

Depuis la fin de la saison régulière en NBA et la non-qualification des Lakers en playoffs, LeBron James a davantage de temps pour suivre "son" équipe. Actionnaire minoritaire de longue date de Liverpool, celui qui a augmenté sa participation dans le club de la Mersey l'an dernier a vibré lors de la qualification des Reds pour la finale de la Ligue des champions après leur victoire contre Villarreal (2-3).

L'appel aux votes de LeBron pour Salah et Alexander-Arnold

Vendredi, "King James" a franchi une étape supplémentaire en soutenant publiquement deux joueurs des Reds nommés pour les trophées de fin de saison en Premier League, à savoir Mohamed Salah (meilleur joueur) et Trent Alexander-Arnold (meilleur joueur et meilleur jeune). Une marque de soutien importante du deuxième sportif le mieux payé au monde mais, surtout, un appel au vote massif en faveur de ses deux protégés. Le vainqueur sera celui ayant combiné le plus de soutiens du public mais aussi des capitaines des 20 clubs du championnat ainsi que d'un panel d'experts.

James dans les tribunes le 28 mai au stade de France ?

Meilleur buteur avec 22 réalisations en 34 matchs, Mohamed Salah fait office de favori après avoir été plébiscité dans le scrutin organisé par la Football Writers' Association fin avril, même si le nom de Kevin de Bruyne revient également avec insistance. L'Egyptien est également le meilleur passeur de Premier League avec 12 passes, à égalité avec son coéquipier Trent Alexander-Arnold.

Mais avant de reprendre le duel de haute lutte face à City en championnat, les Reds vont tenter d'aller décrocher leur deuxième trophée de la saison ce samedi face à Chelsea en finale de la FA Cup (17h45), après avoir remporté la coupe de la ligue anglaise face aux mêmes Blues fin février (0-0, 11 tirs au but à 10). Un rendez-vous crucial que devrait suivre de près LeBron James avant, peut-être, de le voir dans les tribunes du stade de France le 28 mai prochain pour une autre finale, encore plus prestigieuse : celle de la C1.