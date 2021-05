FA Cup: Choudhury et Fofana brandissent un drapeau de la Palestine après le titre de Leicester

Lors des célébrations suivant la victoire de Leicester contre Chelsea (1-0) ce samedi, en finale de la FA Cup, Hamza Choudhury et Wesley Fofana ont montré un drapeau de la Palestine.

Après Riyad Mahrez, Benjamin Mendy ou encore Mohamed Salah, au tour de deux joueurs de Leicester de prendre position au sujet du conflit israélo-palestinien. Après la victoire des Foxes ce samedi face à Chelsea (1-0) en finale de la FA Cup, à Wembley, le milieu anglais Hamza Choudhury et le défenseur central français Wesley Fofana ont brandi un drapeau de la Palestine lors des célébrations d’après-match.

Des manifestations en Europe

Ce samedi, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes européennes en soutien aux Palestiniens dans les affrontements en cours avec Israël.

En France, l’AFP relève qu’environ 22.000 personnes ont manifesté dans 60 rassemblements, dont environ 3.000 à Paris, malgré l'interdiction des autorités. Les appels à manifester interviennent sur fond d'escalade militaire inédite ces derniers jours depuis 2014 entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.

Ce conflit a fait depuis lundi 139 morts palestiniens dont une quarantaine d'enfants, et des centaines de blessés dans la bande de Gaza, selon un dernier bilan palestinien. En Israël, dix personnes ont été tuées dont un enfant et près de 600 blessées.

Le nouveau cycle de violences, marqué par de multiples frappes israéliennes sur l'enclave de Gaza, a été déclenché après un barrage de roquettes du mouvement islamiste Hamas tirées vers Israël en "solidarité" avec les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967.