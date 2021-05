Israël-Palestine: Salah appelle les dirigeants du monde à faire arrêter le conflit

Face à l'escalade militaire dans le conflit israélo-palestinien, Mohamed Salah a publié un tweet pour déplorer cette violence meurtrière. L'attaquant égyptien de Liverpool appelle les dirigeants du monde entier et le Premier ministre britannique à se mobiliser.

Après Riyad Mahrez et Benjamin Mendy, au tour de Mohamed Salah de s'exprimer publiquement sur la flambée de violences dans le conflit israélo-palestinien. L'attaquant égyptien de Liverpool a publié ce mardi soir un message pour exhorter les leaders politiques du monde entier à trouver une solution face aux récents événements qui ont déjà fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés.

"J'appelle tous les dirigeants du monde, y compris le Premier ministre du pays où je vis depuis quatre ans, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la violence et les meurtres d'innocents cessent immédiatement. Trop, c'est trop", a écrit Mohamed Salah, tout en mentionnant Boris Johnson, chef du gouvernement britannique.

Une photo devant la mosquée al-Aqsa

Avant ce message, Mohamed Salah a publié une ancienne photo de lui posant devant la mosquée al-Aqsa de Jérusalem-Est. L'édifice se trouve sur l'esplanade des Mosquées, où des violents heurts entre Palestiniens et policiers israéliens ont fait des centaines de blessés depuis le 7 mai.

C'est aussi aux alentours de ce qui est le troisième lieu saint de l'islam qu'un incendie s'est déclaré lundi. Le feu était visible à plus de deux kilomètres à la ronde, alors que des milliers de fidèles se trouvaient sur place pour la prière du soir.

Pire flambée de violence depuis des années

La communauté internationale a appelé au calme et des pays musulmans ont exprimé leur indignation face à la pire flambée de violence depuis des années entre le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza et l'État hébreu, déclenchée à la suite de heurts à Jérusalem-Est (secteur palestinien de la ville). Depuis lundi soir, au moins 26 Palestiniens et deux Israéliennes ont été tués.

Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, a fait état de 26 morts, dont neuf enfants, dans des raids israéliens, en plus de 125 blessés. Le Jihad islamique, second groupe armé de la bande de Gaza, a indiqué que deux de ses commandants figuraient parmi ces décès.

Côté israélien, une pluie de roquettes s'abattait sur les villes d'Ashdod et d'Ashkelon situées au nord de la bande de Gaza, le Hamas affirmant avoir lancé dans l'après-midi 137 roquettes en moins de cinq minutes. Un immeuble d'une dizaine d'étages situé dans le centre de la ville de Gaza, et dans lequel des responsables du Hamas avaient leur bureau, a été complètement détruit mardi soir par une frappe israélienne.