FA Cup: l'énorme craquage de Mitrovic, expulsé face à Manchester United

En bonne position pour éliminer Manchester United en quart de finale de FA Cup, Fulham s'est totalement sabordé en fin de match, en encaissant trois buts et en prenant trois cartons rouges, dont un pour Aleksandar Mitrovic, qui a complètement pété les plombs.

Comment se saborder en une minute, chronomètre en main ? Les joueurs de Fulham, en déplacement à Old Trafford pour leur quart de finale de FA Cup, en ont fait l'amère expérience ce dimanche. Alors qu'ils menaient au score à l'entame du dernier quart d'heure grâce à Aleksandar Mitrovic, les Cottagers ont totalement perdu pied sur une contre-attaque anodine.

Antony, qui venait d'entrer en jeu, a bien joué un deux contre un en servant Jadon Sancho qui a dribblé le gardien, crocheté le retour d'un défenseur et tiré vers le but mais Willian, revenu en catastrophe, a eu le mauvais réflexe de mettre la main pour empêcher le ballon de rentrer.

Trois cartons rouges en une minute

Après être allé consulter la vidéo sur la touche, l'arbitre a d'abord exclu l'entraîneur Marco Silva, puis a confirmé le pénalty et le rouge pour Willian. De quoi provoquer une grosse colère de Mitrovic, qui a passé ses nerfs sur l'arbitre avant de le bousculer. Résultat: un troisième carton rouge en 60 secondes et une fin de match à l'avantage de Manchester United.

Bruno Fernandes a gardé son sang-froid pour transformer le penalty. Deux minutes plus tard, les Red Devils ont enfoncé le clou, Marcel Sabitzer reprenant habilement un centre tendu de Luke Shaw à ras de terre pour donner l'avantage aux siens. En toute fin de match, Fernandes a ajouté un troisième but qui donne un air flatteur au résultat.



United retrouvera Wembley où il avait remporté la Coupe de la Ligue en février et peut encore rêver à un triplé, avec la C3. En demi-finale, le 22 ou 23 avril, il affrontera Brighton qui a sèchement battu le Petit Poucet de quatrième division, Grismby Town (5-0).