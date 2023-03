FA Cup: inarrêtable, Haaland s'offre un nouveau triplé avec Manchester City

Quatre jours après son quintuplé en Ligue des champions, Erling Haaland a terrorisé la défense de Burnley ce samedi, en marquant un nouveau triplé en quart de finale de FA Cup (6-0).

Erling Haaland n'est pas encore rassasié. Après avoir fait trembler la défense de Leipzig en inscrivant un quintuplé en huitième de finale de Ligue des champions, le Golgoth norvégien s'est attaqué aux défenseurs de Burnley ce samedi, en inscrivant un triplé lors de la facile victoire de Manchester City en quart de finale de FA Cup (6-0).

Titulaire au sein du 4-3-3 de Pep Guardiola, le Norvégien a débuté les festivités à la demi-heure, en ouvrant le score après un service de Julian Alvarez. Trois minutes plus tard, il a repris un centre de Phil Foden pour permettre aux Citizens de mener 2-0 à la pause.

42 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues

L'ancien attaquant du Borussia Dortmund ne s'est pas arrêté en si bon chemin et s'est offert un triplé peu avant l'heure de jeu, en reprenant, tel un renard des surfaces, une frappe de Foden sur le poteau. Huit buts en une semaine, ça valait bien une nouvelle ovation de la part de l'Etihad Stadium à sa sortie après le quatrième but des champions d'Angleterre. Depuis son arrivée cet été, Erling Haaland a inscrit six triplés toutes compétitions confondues. C'est plus que tout autre joueur de Premier League réunis selon Opta.

Le buteur norvégien continue d'affoler les compteurs à la mi-mars. En 37 matchs toutes compétitions confondues, il a scoré 42 fois (un quintuplé, 6 triplés, 7 doublés). Le travail accompli avec Manchester City, Haaland va désormais retrouver la sélection pour le début des qualifications pour l'Euro 2024. Avant de poursuivre ses travaux face à Liverpool, le 1er avril.