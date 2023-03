Guardiola sur Haaland après son triplé en FA Cup: "Je l'ai remplacé pour qu'il ne batte pas Messi"

Manchester City s'est imposé 6-0 face à Burnley ce samedi en quarts de finale de FA Cup, dans un match où Erling Haaland a inscrit un triplé. A la fin du match Pep Guardiola s'est amusé du fait qu'il ait encore remplacé le Norvégien tôt dans la partie, faisant allusion au record de Ligue des champions qui lui a échappé face à Leipzig.

Pep Guardiola était chambreur. L'entraîneur de Manchester City a vu son équipe largement s'imposer 6-0 face à Burnley ce samedi en quarts de finale de FA Cup. Un match où Erling Haaland s'est encore illustré, inscrivant un triplé avant d'être remplacé à la 63e minute.

Un changement qui a amusé Pep Guardiola, se permettant de chambrer son attaquant en zone mixte: "8 buts en quatre jours, j'ai joué onze ans à Barcelone et j'ai marqué onze buts. Il est incroyable. Ouais je l'ai fait sortir à trois buts pour ne pas qu'il batte pas le record de Messi en FA Cup."

En référence à la polémique du quintuplé contre Leipzig

L'entraîneur des Sky Blues faisait référence à la petite polémique qui a suivi le quintuplé de Haaland en Ligue des champions contre Leipzig mardi dernier. Pep Guardiola avait été critiqué pour avoir remplacé le Norvégien avant qu'il n'inscrive un sixième but qui aurait été historique afin de protéger le record de Lionel Messi.

L'Argentin avait réussi pareil festival lors d’un match à élimination directe, contre le Bayer Leverkusen en mars 2012 (7-1), et les deux hommes sont donc les seuls à partager ce record de but dans un match à élimination directe en Ligue des champions. Interrogé à ce sujet après le match, l'entraîneur de City n'avait pas totalement nié avoir pensé au record de son ancien protégé barcelonais: "Je sais que Leo a marqué cinq buts, je m'en souviens parfaitement. C'est incroyable qu’Erling l'ait fait en 60 minutes, ce n'est pas le cas de Leo. Mais il est très jeune et cela doit être une raison supplémentaire de battre le record de Leo."

De quoi créer une petite frustration chez l'attaquant de 22 ans, qui en est désormais à 33 buts en 25 apparitions en Ligue des champions. Un rythme largement supérieur à ceux de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé au même âge. Erling Haaland l’avait d’ailleurs fait savoir à son entraîneur en sortant: "Je lui ai dit que j’aurais aimé réussir un double triplé."

Relancé en conférence de presse d'après-match, Guardiola avait développé sa pensée: "Sa forme est un cadeau pour nous tous, c'est un grand compétiteur. Il a marqué cinq buts en touchant le ballon 30 ou 35 fois. Il a marqué cinq buts en 60 minutes, il n'avait pas besoin de plus. Qui sait ce qui se serait passé s'il avait joué les 90 minutes? C'est un gars incroyable, avec une mentalité incroyable (…) S'il avait atteint ce record à 22 ans, il se serait ennuyé à l'avenir!"