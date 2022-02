Nottingham-Leicester: un supporter pète un plomb, entre sur la pelouse et frappe un joueur

Lors de la victoire de Nottingham face à Leicester (4-1) en FA Cup ce dimanche, un supporter est entré sur la pelouse et s'en est pris aux joueurs de Forest, qui célébraient un but.

Scène surréaliste à Nottingham. Alors que Forest accueillait Leicester dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup, un supporter des Foxes est entré sur la pelouse après le deuxième but des locaux. Pendant que les joueurs se dirigent vers la ligne de touche pour célébrer, un homme s'extirpe des gradins et court en direction du groupe de Nottingham, avant s'asséner un coup de poing dans la masse. Si dans un premier temps les joueurs ont tenté de le repousser, la sécurité a pris en charge l'individu, avant de l'immobiliser et de l'extraire de la pelouse.

Nottingham héroïque

Malgré cet incident, le spectacle était au rendez-vous au City Ground puis que Forest s'est imposé 4-1 face à Leicester, tenant du titre de la Cup. Les hommes de Steve Cooper ont réalisé un début de match canon, en menant 3-0 après trente minutes grâce à des réalisations de Zinckernagel, Johnson et Worrall. Complètement sonné, Leicester va tout de même réagir sur un but opportuniste de Kelechi Iheanacho avant la pause.

Un espoir de courte durée puisque Spence a redonné trois buts d'avance à Forest. Un avantage définitif qui permet aux pensionnaires de Championship de s'offrir le scalp d'un deuxième club de Premier League consécutif après Arsenal au tour précédent. Nottingham a désormais rendez-vous avec Huddersfield au tour suivant.