FA Cup: pourquoi Arsenal a décidé d'enlever le rouge de son maillot domicile

Afin d'alerter l'opinion sur les attaques au couteau qui touchent Londres depuis des mois, les Gunners porteront dimanche un maillot spécial lors de leur rencontre de FA Cup contre Nottingham Forest.

Du blanc, et seulement du blanc. A l'occasion de son 32e de finale de FA Cup dimanche contre Nottingham Forest, Arsenal va porter un maillot très spécial dans le cadre de l'opération "No More Red" lancée avec son équipementier Adidas. Les Gunners entendent sensibiliser l'opinion sur la hausse des meurtres au couteau qui frappe la région de Londres.

Ce maillot ne sera pas vendu

"Il y a eu plus de 10.000 attaques au couteau à Londres entre juin 2020 et juin 2021. L'année dernière, Londres a également enregistré le plus grand nombre de meurtres d'adolescents en un an, dont la plupart impliquaient des attaques au couteau. (...) No More Red est un engagement à long terme. Arsenal a plus de 35 ans d'expérience dans l'accompagnement des jeunes des quartiers défavorisés", explique dans un communiqué le club londonien, qui a fait appel à l'acteur britannique Idris Elba et Ian Wright, légende des Gunners, pour promouvoir cette campagne. Pour Arsenal, dont la couleur principal est le rouge depuis sa fondation en 1886, revêtir un maillot entièrement blanc sera une grande première.

A noter qu'il ne pas possible d'acheter ce maillot unique. Les dix exemplaires que porteront dimanche les joueurs de champ alignés par Mikel Arteta seront offerts à des organismes et des associations qui luttent contre les crime au couteau et la violence chez les jeunes.