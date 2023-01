Wolverhampton-Liverpool: des bruits pornographiques en plein direct de la BBC, Lineker parle de "sabotage"

Lors de l'émission d'avant-match de la BBC pour Wolverhampton-Liverpool, ce mardi en Coupe d'Angleterre, de bruyants sons pornographiques se sont fait entendre pendant que Gary Lineker assurait la présentation. Le consultant vedette a ensuite évoqué avec humour un "sabotage", en dévoilant l'objet du crime.

Gary Lineker ne savait plus où se mettre. Pendant qu'il assurait ce mardi soir la présentation de l'émission "Match of the Day" sur BBC One pour couvrir l'avant-match de Wolverhampton-Liverpool en FA Cup, des bruits d'ébats sexuels se sont fait entendre dans le studio... et donc à l'antenne.

Un portable caché dans le studio

L'incident s'est produit à deux reprises, à une dizaine de minutes d'intervalle. "Je ne sais pas qui fait ce bruit", a commenté Gary Lineker, dont le rire crispé traduisait son immense embarras. "Pourrais-tu arrêter de faire ces bruits?", a-t-il malgré tout plaisanté pour désamorcer la situation, en s'adressant au consultant Danny Murphy. Commentateur dans les tribunes du stade Molineux, l'ancien buteur Alan Shearer était quant à lui très amusé.

Après le coup d'envoi de la rencontre, Gary Lineker a tweeté la photo d'un vieux téléphone portable avec du ruban adhésif accroché dessus. "Eh bien, nous avons trouvé ça scotché à l'arrière du plateau. Pour un sabotage, c'était assez amusant", a commenté l'ancien attaquant international anglais iconique de Leicester. Il s'est aussi amusé de voir les sujets tendances de Twitter au Royaume-Uni être complètement dominés par des hashtags et mots-clés en lien avec son émission.

Nul doute que la BBC menèra son enquête pour avoir le fin mot de l'histoire. En attendant, l'ancien défenseur anglais Micah Richards, consultant pour la chaîne, a retweeté des messages plaisantant sur le fait qu'il aurait pu commettre cette blague salace.