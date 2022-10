Coupe du monde 2022: Lineker appelle deux joueurs à faire leur coming out pendant la compétition

Gary Lineker, ancien international anglais désormais consultant sur les médias britanniques, affirme connaître deux joueurs homosexuels et les invite à faire leur coming out durant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Un coming out en pleine Coupe du monde? Gary Lineker, ancien attaquant de l’Angleterre, affirme connaître deux joueurs internationaux homosexuels et les invite à faire leur coming out pendant la compétition organisée au Qatar (20 novembre-18 décembre), pays fortement critiqué pour son traitement de la cause LGBTQIA+.

"Ce serait formidable si un ou deux d'entre eux faisaient leur coming out pendant la Coupe du monde, confie Lineker dans une interview au Daily Mirror. Ce serait génial. Je sais pertinemment que certains ont été très proches et l'ont envisagé. J’en connais deux, mais ce n'est évidemment pas à moi de dire qui ils sont."

Le Qatar - où les relations homosexuelles sont punies de peines de prison - a assuré que tout le monde serait bienvenu durant la compétition même si le responsable de la sécurité du tournoi a demandé la plus grande discrétion aux membres de la communauté LGBTQIA+ en avril dernier.

"Sois le premier grand joueur à faire ton coming out"

Interrogé sur les raisons de la difficulté pour les joueurs en activité de révéler leur homosexualité, Lineker en a trouvé une très rapidement: "la peur". "La peur de l'inconnu, j'imagine, poursuit-il. Peut-être s'inquiètent-ils de ce que pourraient penser leurs coéquipiers, même s'ils le savent probablement déjà. Je veux dire, ça semble tellement fou que ça devrait même être un sujet. Les gens disent: ‘oui, mais le public’. Et je dis: ‘Eh bien, les foules chantent quand même’. Tout type d'abus que vous subissez est un compliment de la part des fans adverses. Il y aura toujours quelques idiots. Mais c'est facile pour moi de le dire parce que je ne suis pas dans cette position."

Jake Daniels, joueur de Blackpool (D2 anglaise), est l’un des rares joueurs professionnels à avoir fait son coming out, tout comme l’Australie, Josh Cavallo. Lineker attendait un effet domino plus important. "J'espérais, car il y a évidemment beaucoup de joueurs qui doivent vivre un mensonge, estime l’ancien joueur de Leicester. Je suis sûr que c'est très difficile. Je pense que ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que les retours et la réponse seront incroyablement positifs."

Selon lui, un joueur en activité ayant fait son coming out bénéficierait d’importantes et positives retombées marketing. "Si j'étais l'agent d'un grand footballeur, si je savais qu'un de mes joueurs était gay, je dirais: ‘sois le premier grand joueur’ à faire ton coming out. En tant qu'agent, en pensant en termes de promotion et autres, ce serait énorme."