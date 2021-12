Famille, pyjama, NBA et doigt d’honneur… Comment les stars du foot ont fêté Noël

Toujours très actifs sur les réseaux sociaux, les stars du ballon rond ont partagé des photos de leur réveillon de Noël avec leurs fans. Chacun à leur façon…

La trêve a sonné pour les footballeurs qui ont retrouvé leurs familles pour les fêtes de Noël. A travers leur compte sur les réseaux sociaux (ou celui de leur compagne comme Antonella Roccuzzo pour Lionel Messi), les stars du ballon rond ont, comme tous les ans, partagé quelques photos de leur réveillon pour leurs fans.

Si Zlatan Ibrahimovic s’est bien sûr démarqué avec une énième provocation, la photo d’un doigt d’honneur en bougie, on a retrouvé les traditionnels clichés, avec les enfants et toute la famille réunis à côté du sapin. L'occasion, presque unique, de voir Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou Robert Lewandowski en pyjama. De Neymar à Raphaël Varane en passant par Angel Di Maria et Kevin De Bruyne, voici quelques photos postés par les footeux ces dernières heures.

Antoine Griezmann a quant à lui traversé l'océan, direction les Etats-Unis pour assister à un match de NBA avec son ami Koke. L'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr a lui aussi passé les fêtes de Noël aux USA et sur les parquets de NBA, du côté de MIami.