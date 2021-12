Zlatan Ibrahimovic respecte sa tradition en postant un doigt d'honneur pour fêter Noël

Coutumier du fait, Zlatan Ibrahimovic a souhaité ce samedi un "Merry Chriztmaz" à ses suiveurs sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une photo qui montre un doigt d'honneur. Une tradition du Suédois, qui répète le gimmick depuis plusieurs années désormais.

Le réveillon, les pulls moches, les cadeaux, les illuminations, le sapin, la bûche et désormais le "Merry Chriztmas" de Zlatan Ibrahimovic. Voilà autant de traditions qui reviennent chaque année lors de la période des fêtes et plus précisément de Noël. Comme attendu, le Suédois a posté ce samedi un doigt d'honneur sur ses réseaux sociaux pour souhaiter, à sa manière, un joyeux Nôel à ses fans ou suiveurs.

Là où de nombreux sportifs s'affichent sur les réseaux sociaux pour célébrer Noël de façon plus conventionnelle, Zlatan Ibrahimovic reste fidèle à son image "zlatanesque". Pas de photo en compagnie de sa famille ou devant un sapin, mais un doigt bien tendu, sans équivoque, comme une nouvelle provocation pour un personnage habitué du genre. Précisons cette année que le doigt représente une bougie, allumée.

Toujours est-il qu'à 40 ans, Zlatan Ibrahimovic reste compétitif avec l'AC Milan puisqu'il affiche un total de sept buts en 11 matchs de Serie A. En revanche, le club lombard n'a pas réussi à se sortir de sa phase de groupes de Ligue des champions, où le géant suédois n'a pas trouvé la faille en quatre matchs.

A mi-parcours en Serie A, l'AC Milan peut encore croire au titre, deuxième avec 42 points, à quatre unités du rival de l'Inter Milan. Revenu en Italie en janvier 2020 après un crochet en MLS, Ibra a déjà indiqué qu'il "jouera" au football tant qu'il le "pourra". "Je ne veux pas devenir comme ceux qui se sentent tristes en pensant qu’ils pourraient continuer sans le faire, moi je continue.", déclarait-il récemment, alors qu'il se trouve en fin de contrat en juin 2022.